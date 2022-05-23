العالم اليوم - فياريال يصعق برشلونة بهدفين نظيفين ويتأهل للمؤتمر الأوروبي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 مايو 2022 02:15 صباحاً - منح هدفا ألفونسو بدرازا وموي جوميز الفوز لفياريال 2-صفر على مضيفه برشلونة ليحجز مكانا في دوري المؤتمر الأوروبي بعد إنهاء دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في المركز السابع.

وعقب التأهل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بالإطاحة بيوفنتوس وبايرن ميونيخ خلال مشواره، دخل فريق المدرب أوناي إيمري الأسبوع الأخير مهددا بالغياب عن كل المنافسات القارية.

وبعد تحديد المراكز الستة الأولى بالفعل بدأ فياريال اليوم في المركز السابع بفارق نقطة واحدة عن مطارده أتليتيك بيلباو الذي واجه إشبيلية صاحب المركز الرابع في نفس التوقيت.

واحتاج فياريال للفوز في كامب نو لضمان التأهل لدوري المؤتمر أمام برشلونة وصيف البطل الذي خاض المباراة بدون هدف وأظهر القليل من الجدية.

افتتح بدرازا التسجيل في الدقيقة 40 بتسديدة متقنة عقب تسلم الكرة من داني باريخو وأكد موي جوميز الانتصار في الدقيقة 54 بتسديدة قوية من مدى قريب عقب خطأ من آداما تراوري أثناء محاولة تشتيت الكرة.

وخسر أتليتيك 1-صفر من إشبيلية لينهي المسابقة في المركز الثامن بفارق أربع نقاط خلف فياريال.

واختتم ريال بيتيس وريال سوسيداد الموسم في المركزين الخامس والسادس وتأهلا للدوري الأوروبي.

وتأهل البطل ريال مدريد وبرشلونة وأتليتيكو مدريد وإشبيلية إلى دوري أبطال أوروبا.

وهبط ألافيس وليفانتي وغرناطة إلى الدرجة الثانية.