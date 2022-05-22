نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس.. موعد اعلان نتيجة الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية 2022، لقد تم الاعلان بشكل رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية داخل وزارة التربية والتعليم عن الجدول الخاص بامتحانات الدبلومات الفنية 2021/2022 لكافة طلاب الدبلومات الفنية في التخصصات الصناعي والتجاري والزراعي و سياحة وفنادق، وذلك ليتعرف كافة الطلاب على المواعيد المحددة للامتحانات الخاصة بهم وايضًا للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 لبدء التقديم في الكليات المتاحة لهم للعام الدراسي الجامعي الجديد 2021/2022، و للتعرف على المزيد من التفاصيل تابعونا من خلال موقع ثقفني الإخباري.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022

لقد تم الاعلان عن جدول امتحانات الدبلومات الفنية والمقرر أن يبدأ في يوم السبت القادم الموافق يوم 28 مايو 2022، حيث ان الجدول الخاص بامتحانات الدبلومات الفنية قد جاء كالاتي:

يوم السبت الموافق 28 مايو 2022 بمادة اللغة العربية ومادة التربية الدينية.

يوم الأحد 29/5/2022 مادة اللغة الانجليزية.

يوم الاثنين 30/5/2022 مادة اللغة الفرنسية ومادة حاسب آلي.

ينال الطالب راحة في يوم الثلاثاء.

يوم الخميس الموافق 2 يونيو 2022 مادة قوانين عمل ومادة تأمينات اجتماعية.

يوم السبت 4 يونيو 2022 مبادئ قانون العقوبات والمحاسبات في الشركات ورياضيات تأمينات الحياة.

يوم الأحد الموافق 5 يونيو 2022 مادة محاسبة حكومية وماد سكرتارية باللغة الإنجليزية.

يوم الاثنين 6 يونيو 2022 مادة اقتصاد ومادة مبادئ قانون الأحوال الشخصية.

يوم الأربعاء 8 يونيو مادة مبادئ قانون الإجراءات الجنائية.

يوم الخميس 9 يونيو مادة مبادئ القانون الدولي والتسويق وتأمينات الهندسة.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022

من المقرر ان تصدر نتيجة الدبلومات الفنية 2022 قبل بدء امتحانات الثانوية العامة، حيث أن امتحانات الدبلومات الفنية من المقرر أن تنتهي في يوم الخميس والذي يوافق يوم 9 يونيو 2022، بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة في يوم 20 يونيو 2022، لذلك فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية أن نتيجة طلاب الدبلومات الفنية 2022 من المقرر ان تصدر إلكترونيًا بعد أيام قليلة من انتهاء الامتحانات، على أن تصدر النتيجة إلكترونيًا من خلال بوابة التعليم الفني التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.