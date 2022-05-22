نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر %15.6 ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في الأردن لنهاية الشهر الماضي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 22 مايو 2022 08:59 مساءً - دوت الخليج :- ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني إلى قرابة 18 مليار دولار، وبنسبة 15.6% عما تم تسجيلة حتى نهاية نيسان/أبريل من العام الماضي، حيث كانت 15.535 مليار دولار.

ووفقا لأرقام البنك المركزي لنهاية نيسان/أبريل، بلغ احتياطي البنك من الذهب نحو مليونين و100 أونصة بقيمة وصلت إلى نحو 2.791 مليار دينار.

وبينت الأرقام أن نسبة تغطية الاحتياطيات للمستودات تكفي بما يقارب تسعة شهور ونصف تقريبا وهو معدل يفوق المعدلات العالمية الطبيعية.