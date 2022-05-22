نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي جميع المحافظات 2022

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي 2022 تتصدر جميع قوائم البحث خلال الساعات الماضية على جوجل، وذلك لسعي أولياء الأمور والطلاب للتعرف على النتيجة، وقد قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي من خلال البوابة الإلكترونية، حيي يستطيع أولياء الأمور والطلاب والطالبات من الحصول عليها في المحافظة التي تم الإعلان عنها فيها رسميًا.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي 2022

يتابع مئات الآلاف من أولياء الأمور والطلاب بشغف للتعرف على نتيجة الصف الخامس الابتدائي من خلال الرقم القومي للترم الثاني 2022، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بمحافظة القاهرة وذلك بدلاً من بوابة التعليم الأساسي، وذلك ما تم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة الماضية، وسط توقعات بارتفاع نسب النجاح عن مثيلاتها في العام الماضي.

الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2022 الترم الثاني

للتعرف على نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2022 الترم الثاني عبر البوابة الإلكترونية من خلال الخطوات التالية:

أولاً عليك الدخول على البوابة الإلكترونية.

ثم الضغط على “المرحلة الدراسية”.

كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب ورقم الجلوس.

ادخل جميع المعلومات المطلوبة الخاصة بالطالب.

وأخيراً الضغط على “عرض النتيجة”.

“أعرف نتيجتك بالألوان” نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2022 الترم الثاني

وأعلنت الوزارة عن نظام الامتحانات الخاص بطلاب الصف الخامس سيستخدم أربع ألوان “أزرق، أخضر، أصفر، أحمر”، كل لون يدل على مستوى الطالب اثناء أداء الاختبارات، ويقيم مستوى معرفته ومهارته ويكون كالتالي: