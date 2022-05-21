“النتائج” بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الثاني 2022 لجميع المحافظات برقم الجلوس

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بوابة نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2022، خلال الفترة الحالية يتابع أولياء الأمور بشغف نتائج امتحانات التعليم الأساسي للصفوف الدراسية المختلفة عن الفصل الدراسي الثاني، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها تباعًا عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الثاني 2022 فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة نتائج التعليم الأساسي عبر الموقع الرسمي فور إعلان النتائج، وفيما يلي نوضح المزيد من التفاصيل.
بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الثاني 2022
حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إتاحة رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2022، ليتمكن جميع أولياء الأمور والطلاب من استخراج النتيجة أون لاين فور إعلان النتيجة، وبالرغم من عدم ظهور النتائج حتى الآن، إلا أن بوابة نتائج التعليم الأساسي استقبلت آلاف الزيارات بالصفوف المختلفة للمراحلة الدراسية الابتدائية والاعدادية، متابعين بشغف نتيجة الطلاب وظهور النتيجة رسميًا، ويذكر أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي تظهر هذا العام بالألوان التي تعبر عن نقاط الطلاب ومدلولها مدى اكتساب الطالب للمهارات والمعارف، لتكون تلك الآلية مختلفة عن ما تعودنا عليه سابقًا والتي كانت مثل أي نتيجة بالدرجات.
رابط نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2022
سهلت وزارة التربية والتعليم كافة الأمور الخاصة بالاستعلام عن النتائج على المواطنين من خلال الاستعلام الإلكتروني عن نتائج الأبناء عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وبوابة نتائج التعليم الاساسي، ومن خلال المواقع التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لكل محافظة على حدة، وقد حددت وزارة التربية والتعليم خطوات إلكترونية يتمكن من خلالها الفرد من استخراج النتيجة الخاصة بالمراحل الدراسية بالتعليم الأساسي، ويتم الاستعلام عن النتيجة أون لاين عبر اتباع التالي:
- النقر على بوابة التعليم الأساسي.
- ثم يتم اختيار زر الاستعلام عن نتائج الطلاب.
- يتم بعدها تحديد المحافظة التابعة للطالب، واختيار بعدها المرحلة التعليمية.
- املأ بعدها البيانات المطلوبة في كل خانة على حدة.
- ثم يتم كتابة رقم جلوس الطالب.
- في النهاية يتم النقر على زر بحث.
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