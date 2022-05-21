نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية وأهم الخدمات المقدمة للمستثمرين داخل وخارج المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية دائما ما يبحث عنه عدد كبير من المستثمرين المهتمين للتواصل، وللاستفادة من كافة الخدمات الحكومية التي تتصل بإقامة المشروعات الاقتصادية في بدايتها من حيث تسهيل إجراءات الأعمال على المستثمرين لأنه يجمع القطاع الخاص مع 50 من جهات الخدمات الحكومية السعودية المشاركة من أجل تيسير العمل، وتتطور قطاع الأعمال بالمملكة العربية السعودية.

نبذة عن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية

المركز السعودي للأعمال يعد من أهم المبادرات التي أثبتت نجاح كبير لتحقيق أهداف رؤية 2030 في السعودية من أجل النهوض، وتحسين قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية، وتنظيمها حيث تتم جميع الإجراءات في مكان واحد لأنه مركز حكومي سعودي،أصدر قرار تنظيمه مجلس الوزراء شهر أبريل عام 2019، ويتبع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تنظيميا ،ومن أهم انجازته:

المساهمة في رفع مرتبة الدولة السعودية في تقارير البنك الدولي لممارسة الأعمال عام 2020 حيث أحتلت المملكة المركز الأول على مستوي 190 دولة في إصلاحات الأعمال على المؤشر الخاص بسهولة الأعمال عالميا.

كما احتلت المركز62 من ضمن 190 بارتفاع 30 مرتبة مقارنة بالعام الماضي.

عمل علي تقليل الفجوة بنسبة 7.7 مع الدول المرجعية المتقدمة التي تعد الأعلى في تقارير البنك الدولي بين الدول المشاركة.

خدمات المركز السعودي للأعمال الاقتصادية

يقوم المركز بتقديم خدمات عديدة لتيسير أعمال المستثمرين السعوديين والأجانب، وعمل أصلاحات كثيرة للرقي بقطاع الأعمال والاقتصاد في المملكة العربية السعودية من خلال 12 فرع في عدد من المدن السعودية مثل العاصمة الرياض وجدة ومن أهم ما يقدمه:

اتخاذ الإجراءات الازمة لإصدار التراخيص والتصاريح والموافقة لبدأ المشاريع أو تجديدها أو عمل التعديلات المطلوبة كما يقوم المركز برفضها أو إلغائها أو إيقافها. العمل على إنشاء منصات إلكترونية شاملة وموحدة وإدارتها من أجل تسهيل الأعمال والخدمات التي تتصل ببداية المشروعات والأعمال الاقتصادية والعمل على ربطها بالجهات الحكومية ذات الصلة ومنها منصة مراس تسجيل كل من يزاول أعمال اقتصادية لدي الجهات الغير حكومية والحكومية وبينهما صلة. حفظ بيانات ومعلومات من يزاول أعمال اقتصادية لاستخدامها في مجال عمل المركز وتقديم الخدمات. التعاون ووضع الإجراءات التي تعمل على التحقق من صحة المعلومات والبيانات التي تقدم إليه. إدارة” برنامج قوائم ” الخاص ببرنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية والربط مع الجهات الحكومية المشاركة لبدأ المشروعات والأعمال الاقتصادية يتم إصدار فاتورة موحدة. تبادل الخبرات والتعاون بين المنظمات الإقليمية وأيضاً بيوت الخبرة والهيئات. يسند تنفيذ أو أداء أي مهمة له بأوامر من رئيس مجلس الوزراء الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين أوالمجلس في حيز اختصاصه، والتي تتفق مع طبيعة عمله. الإرشاد والتوعية بالقوانين والسياسات واللوائح والقرارات المتعلقة بقطاع الأعمال الاقتصادية

رقم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية

يمكن التواصل مع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية على رقم +966 12 651 8885

مواعيد العمل في المركز السعودي للأعمال

يتواصل فريق العمل بفروع المركز مع العملاء طيلة أيام الأسبوع معدا يوم الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثامنة مساءً بجميع الفروع.

رابط موقع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية

هذا الرابط https://business.sa متاح لكل من يبغى البدا بمزاولة وبدأ ومُمارسة وإنهاء أي عمل اقتصادي للاستفادة من الخدمات والمهام التي تعمل على تسهيل الإجراءات مع 50 جهة حكومية مشاركة بالإضافة إلى قطاع الأعمال الخاص.