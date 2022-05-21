مسئولون أمريكيون: الولايات المتحدة قد تبقى على 100 ألف جندي فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - أوضح عددٌ من المسئولين الأمريكيين أن الولايات المتحدة من المرجّح أن تُبقى على 100 ألف جندى متمركزين حاليا فى القارة الأوروبية خلال المستقبل المنظور "ما لم تصعد روسيا وتهدد السويد وفنلندا أو أعضاء حلف شمال الأطلنطى "الناتو".





وأضاف المسئولون، حسبما نقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، الجمعة، أن الأرقام قد تزداد مؤقتاً إذا أجرى حلف "الناتو" مزيداً من التدريبات العسكرية فى المنطقة كما يمكن للولايات المتحدة أن تضيف قواعد جديدة فى أوروبا إذا تغيرت البيئة الأمنية. وأوضح المسئولون الأمريكيون، الذين لم تشر "سى إن إن" إلى هويتهم، أن الخطط تجرى دراستها بعد اجتماع يوم الخميس الماضى لقادة جيوش حلف شمال الأطلنطى "الناتو" فى بروكسل. وكانت الولايات المتحدة قد زادت حجم قواتها الإجمالى فى أوروبا من حوالى 60 ألف جندى قبل الهجوم الروسى على أوكرانيا إلى حوالى 100 ألف حاليا.

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