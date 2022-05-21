“اونلاين من البيت” هنا لينك موقع دعم مصر خطوات تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين منع للإيقاف 2022

يهتم عدد كبير من المواطنين في جميع انحاء مصر في هذا التوقيت بالتعرف على كيفية تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين منعا للإيقاف، وذلك بالتزامن مع اعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية خلال الفترة الأخيرة ضرورة تسجيل رقم الهاتف الخاص بصاحب بطاقة التموين لبعض المواطنين، وذلك ممن استقبلوا رسائل عبر بون الخبر تتضمن ضرورة تحديث البيانات واضافة رقم الهاتف الخاص ببطاقة التموين منعا لإيقافها بناء على المهلة المحددة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور خطوات تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين منعا للإيقاف.

آخر مهلة لتسجيل رقم التليفون عبر بطاقة التموين

وقد كان وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور على المصلحي قد اعلن خلال الأيام الاخيرة عن مد فترة تسجيل أرقام التليفونات وذلك للمواطنين المقرر ان يتم تحديث بياناتهم الشخصية ممكن تم إرسال رسالة لهم على بون صرف الخبز، حيث تم مد المهلة لتكون حتى يوم 30-6-2022، وقد أشار إلى أنه قد تم مد الفترة يأتي ذلك في اطار التسهيل على المواطنين على المواطنين في تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين، وذلك بناء على الضوابط والإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التموين، ليتم التحديث إلكترونيا عبر موقع دعم مصر لمنع تكدس المواطنين أمام مكاتب التموين.

خطوات تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين منع للايقاف

ويتم التسجيل برقم التليفون على بطاقة التموين بسهولة من خلال الموقع الرسمي الخاص بالتموين، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات والتي جاءت على النحو التالي.