العالم اليوم - سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف محيط مطار دمشق

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 مايو 2022 12:21 صباحاً - قالت مصادر ميدانية لـ"دوت الخليج"، ليلة السبت، إن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت محيط مطار دمشق الدولي في العاصمة السورية.

وأضافت المصادر أن الموقع المستهدف تتمركز فيه ميليشيات إيرانية، ويضم مستودعات ذخيرة.

وشوهدت الحرائق تندلع في المنطقة المستهدفة وسط انفجارات سمع صداها في العاصمة دمشق، فيما توجهت سيارات الإسعاف إلى المنطقة المستهدفة.

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي" وأسقطت عددا من الصواريخ في ريف دمشق.

وشنت إسرائيل هجمات متكررة على ما وصفته بـ"أهداف إيرانية" في سوريا، حيث انتشرت قوات مدعومة من طهران، بما في ذلك حزب الله اللبناني، على مدى العقد الماضي، لدعم الجيش السوري.