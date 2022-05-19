معرقة موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 بالرقم القومي || نتائج الطلاب 2022 عبر الموقع الرسمي للنتائج

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 بالرقم القومي، بعد أن خاض الطلاب على مستوى جمهورية مصر العربية الامتحانات للفصل الدراسي الثاني في الصفوف الدراسية المختلفة، ينتظر البعض منهم في الساعات القليلة المقبلة ظهور نتائج الامتحانات، ليتمكنوا من الاستعلام عن نتائج الامتحانات 2022 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الثاني لكافة المراحلة التعليمية برقم الجلوس وبالاسم او عبر الرقم القومي بسهولة، نتابع معكم للكشف عن المزيد من التفاصيل.

نتائج الامتحانات 2022 بالرقم القومي

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالكشف عن رابط نتائج الامتحانات 2022 بالرقم القومي الفصل الدراسي الثاني ليستطيع كل طالب وطالبة من الاستعلام عن النتيجة واستخراجها للمراحل التعليمية المختلفة، ويتم الاستعلام عن نتائج امتحانات المراحل الدراسية المختلفة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة التعليم الإلكتروني التابعة لمحافظة القاهرة عبر الرابط الرسمي.

ثم يتم الضغط على زر الاستعلام عن نتائج الطلاب.

بعدها يتم تحديد الصف الدراسي المطلوب الاستعلام عنه.

ثم اضغط على علامة صح أمام الفصل الدراسي.

بعدها املأ بيانات الطالب ثم أكتب رقم الجلوس.

سجل بيانات المدرسة، ثم انقر على زر الاستعلام.

انتظر قليلًا حتى تظهر لك قائمة درجات الطلاب بكافة المواد الدراسية.

تقييم نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني

يذكر أيضًا أن كيفية تقييم نتيجة الصف الرابع الابتدائي تكون بالألوان في هذا العام، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوان بدلًا من النتيجة بالدرجات، والألوان تكون بالأزرق والأخضر والأصفر والاحمر ثم الأبيض، وهي تدل على نقاط النتيجة من 1 حتى 100 نقطة، وهي تدل على مدى اكتساب الطالب للمهارات والمعارف، واللون الأبيض مؤشر على عدم حضور الطالب المادة الدراسية بالامتحان، ويتم الاستعلام عن النتيجة الكترونيا فور الإعلان عن النتيجة ورفعها اون لاين على شبكة الإنترنت.