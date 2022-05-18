نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط” نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم 2022 استعلم عن نتائج الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم 2022، عقب انتهاء الطلاب في الصف السادس الابتدائي من إجراء الامتحانات ازداد البحث حول نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم حيث عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب يبحثون الآن عنها والجدير بالذكر أنه سوف يتم الإعلان عنها في وقت قريب جدا عبر مواقع الإنترنت ومن خلال موقع بوابة التعليم الأساسي الذي أعلنت عنه الوزارة.

نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم 2022

استعلم عن نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم 2022 عبر موقع بوابة التعليم الأساسي حيث إنه الموقع الذي من المقرر أن يتم إعلان النتيجة من خلاله حيث انتهى الطلاب من أداء الاختبارات يوم 12 من شهر مايو الجاري ولذلك نجد أنه يزداد البحث عن النتيجة في هذه الفترة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 الترم الثاني

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس يمكنك أن تحصل عليها فور الانتهاء من أعمال التصحيح التي يقوم بها المعلمين الآن حيث يتم تصحيح الأوراق الامتحانية وبعدها سوف يتم تجميع درجات الطلاب ومن ثم من المقرر أن يتم عرض النتيجة من خلال مواقع الإنترنت بحيث يحصل ولي الأمر أو الطالب على النتيجة من خلال الإنترنت وكذلك سوف يتم عرضها من خلال المدرسة.

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

تستطيع أن تحصل على نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم فقط 2022 من خلال اتباع الخطوات التي سوف نوضحها لك فيما يلي:

أولا يجب على الطالب أو ولي الأمر أن يتوجه إلى موقع بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة.

ثم يختار ولي الأمر أو الطالب كلمة نتائج الطلاب.

يجب على ولي الأمر أن يكتب رقم جلوس الطالب.

هنا ينبغي على ولي الأمر أن يكتب اسم الطالب بشكل صحيح.

سجل كل البيانات المطلوبة منك وتأكد من أن كل البيانات قد تم كتابتها بشكل صحيح.

اضغط على عرض النتيجة.

سوف يتم إظهار درجات الطالب في كل المواد.

وبذلك تكون قد تعرفت على نتيجة الشهادة الابتدائية 2022 بالاسم.

والجدير بالذكر أنه سوف يتم عرض النتائج الخاصة بكل مراحل النقل سواء المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية من خلال موقع بوابة التعليم الأساسي.