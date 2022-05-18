الاردن : السجن 20 عاما لوالد " فتى الزرقاء "

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 18 مايو 2022 10:05 مساءً - دوت الخليج :- اصدرت محكمة الجنايات اليوم الاثنين حكمها على والد الشاب الذي عرف باسم " فتى الزرقاء " . وقال مصدر : ان تم الحكم على والد صالح بالسجن 20 عاما . ويحاكم والد صالح بتهمة القتل العمد . يذكر ان مجموعة من الاشخاص قاموا باختطاف الفتى صالح وفقئ احد عينية وبتروا يديه وتركوه في منطقة خالية من السكان ، في ما تم الحكم على 6 اشخاص من ضمنهم بالاعدام وآخرين بالاشغال الشاقة لمدة 10 سنوات .

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