العالم اليوم - رسالة "اعتراض" للاعب سان جرمان بعد أزمة "قميص قوس قزح"

انتم الان تتابعون خبر رسالة "اعتراض" للاعب سان جرمان بعد أزمة "قميص قوس قزح" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 مايو 2022 09:21 مساءً - كشفت تقارير صحفية أن إدريسا غايي لاعب وسط باريس سان جرمان، تلقى رسالة من جانب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بعدما رفض ارتداء قميص يحمل ألوان "مجتمع الميم".

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن السنغالي غايي رفض المشاركة في مباراة فريقه الأخيرة أمام مونبيلييه، السبت، لتفادي ارتداء قميص يحمل أرقاما بألوان "قوس قزح".

وقال المدير الفني للفريق الفرنسي ماوريسيو بوكيتينو، إن غايي غاب عن المباراة "لأسباب شخصية".

لكن حسب "بي بي سي"، فإن مجلس القيم التابع للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بعث رسالة إلى غايي للتحقق من سبب غيابه.

وطالب المجلس اللاعب بنشر اعتذار علني إذا كان السبب الحقيقي لغيابه عن المباراة هو رفضه ارتداء القميص، أو التأكيد على أن هذا الرفض "لا أساس له من الصحة".

وحسبما ورد في الرسالة، فإن غايي "إذا كان قد رفض اللعب فعلا، فسيكون ذلك إقرارا بالسلوك التمييزي".