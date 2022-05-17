عاجل.. المغرب يلغى شرط تقديم فحص PCR لدخول أراضيه

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة المغرب العربى للأنباء، أوضح بيان لرئاسة الحكومة أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره. وتابع المصدر ذاته أن اتخاذ هذا القرار يأتى استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وأخذا بعين الاعتبار تحسن الوضعية الوبائية ببلادنا.

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