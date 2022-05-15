جدة - نرمين السيد - وقال ستيفن بيلونغيا الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب مقاطعة بوفالو الميدانى التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالى فى مؤتمر صحفى إن "إطلاق النار الجماعى الذى وقع يوم السبت فى بوفالو يخضع للتحقيق باعتباره "جريمة كراهية". وأشار إلى أن المكتب يساعد فى التحقيقات. من جانبه، وصف قائد شرطة المقاطعة جون غارسيا إطلاق النار بأنه "شر محض". وأضاف: "لقد كانت جريمة كراهية صريحة بدوافع عنصرية نفذها شخص من خارج مجتمعنا، من خارج مدينة الجيران الطيبين، فهم يأتون إلى مجتمعنا ويحاولون إلحاق هذا الشر بنا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تبدأ التحقيق في جريمة متجر نيويورك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.