فيلم رعب.. أول فيديو وصور من مذبحة المتجر بنيويورك الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "ذا بوفالو نيوز" المحلية الأمريكية عن مسؤول فى الشرطة كان فى موقع الحادث ومصدر مقرب من وكالات إنفاذ القانون، إن "عشرة أشخاص قتلوا برصاص مسلح يرتدى درعا واقية ويحمل بندقية قوية، بينما أصيب ثلاثة آخرون، اثنان منهم فى حالة حرجة خارج وداخل سوبر ماركت توبس فى شارع جيفرسون بعد ظهر السبت".

وأكد المصدران وقوع المذبحة فى السوبر ماركت، حيث صرح مسؤول فى الشرطة للصحيفة بأن الأمر شبيه بفيلم رعب.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين أن أحد المتوفين كان ضابط شرطة تقاعد مؤخرا فى بوفالو، وكان يعمل فى مجال الأمن فى المتجر.

وتم العثور على ما يصل إلى خمس جثث فى موقف السيارات، حسبما قال مسؤول الشرطة فى موقع الحادث.

وذكر مسؤول فى الشرطة أن مطلق النار (18 عاما) كان يحمل كاميرا وتبحث الشرطة فيما إذا كان قد بث الهجوم مباشرة من مكان الحادث.

هذا، وتم اعتقال منفذ الهجوم دون الكشف عن السبب.

هذا، وقال البيت الأبيض إن مستشار الرئيس جو بايدن للأمن الداخلى أطلع الرئيس على حادث إطلاق النار المروع فى بوفالو، مشيرا إلى أن بايدن سيستمر فى تلقى التحديثات طوال المساء وغدا بشأن المزيد من المعلومات.