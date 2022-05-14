نائبة بايدن تتوجه للإمارات الاثنين للعزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد

جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم السبت، أن نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس، سترأس وفدا يتوجه إلى أبو ظبى بعد غد الإثنين لتقديم التعازى فى وفاة رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان.





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