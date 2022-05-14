مظاهرات ضد الوجود الفرنسي في تشاد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 مايو 2022 06:28 مساءً - في تحرك شعبي جديد ضد الوجود الفرنسي في البلاد تظاهر مئات الاشخاص السبت في نجامينا احتجاجا على وجود فرنسا في تشاد، متهمين باريس بدعم المجلس العسكري الحاكم، كما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقالت الوكالة الفرنسيةإن المتظاهرين رددوا هتافات بينها "فرنسا إرحلي!" و"لا للاستعمار" وأحرقوا علمين على الأقل للسلطة الاستعمارية السابقة وخربوا عددا من محطات الوقود التابعة لمجموعة توتال "رمز" فرنسا، كما اقتلعوا مضخات واستولوا على بعض المنتجات المعروضة.

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