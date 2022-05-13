رابط وشروط التسجيل في مدارس أشبال الأمة 2022-2023 preinscription.mdn.dz

رابط وشروط التسجيل في مدارس أشبال الأمة تعتبر مدارس أشبال الأمة واحدة من أهم المدارس ومؤسسات الخاصة بالتعليم الثانوي والمتوسط في الجزائر، والتي تأتي تحت الوصاية المزدوجة لوزارة الدفاع الوطني ووزارة التربية الوطنية، والتي يرغب عدد كبير من الطلاب بالالتحاق بها، حيث تقبل مدارس أشبي الأمة التلاميذ الجزائريين ذوي المستوى الدراسي الممتاز والذين يرغبون بالالتحاق في صفوف الجيش الوطني الشعبي، وقد حددت المدارس مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب توافرها لقبول الطلاب، بالإضافة إلى توضيح كيفية التسجيل في المدارس، ومن خلال هذه السطور سوف نسلط الضوء على التعرف على كيفية التسجيل في مدارس أشبال الأمة 2022.

شروط التسجيل في مدارس أشبال الأمة السنة الأولى متوسط 2022-2023

وقد أعلنت مدارس أشبال الأمة أن التسجيل في هذه المدارس مفتوح للذكور فقط، حيث يتم تحديد مجموعة من شروط التي يجب توافرها للتسجيل في السنة الأولي متوسط، ومن أهم الشروط التي يجب توافرها ما يلي.

مقبول في السنة الأولى متوسط بعنوان السنة الدراسية 2022-2023 بمعدل يساوي أو يفوق 10/08

من الضروري أن يكون المتقدم من مواليد عام 2011 فما بعد

يشترط أن يحمل المتقدم للتسجيل في المدارس الجنسية الجزائرية.

يشترط أيضا التمتع باللياقة البدنية والصحة الجيدة.

كيفية التسجيل في مدارس أشبال الأمة 2022

وقد تم أنشأت مدارس أشبال الأمة بهدف تأسيس قطب امتياز، وذلك لكي يتم تكوين إطارات المستقبل لفائدة الجيش الوطني الشعبي. لذلك فنجد أن المدارس تتولى لهذا الغرض مجموعة من المهام الرئيسية ومن ضمنها ضمان تعليم مدرسي يشمل الطورين المتوسط والثانوي، بالإضافة إلى العمل على تكميل التعليم المدرسي بتكوين شبه عسكري مكيف، كما يتم العمل على توجيه الشبل المتحصل على شهادة البكالوريا، وذلك بناء على احتياجات الجيش الوطني الشعبي والمعدل المحصل عليه في امتحان البكالوريا، لمتابعة تكوين عسكري وجامعي في إحدى مدارس الضباط للجيش الوطني الشعبي، ويتم التسجيل في هذه المدارس بناء على المواعيد الخاصة بالتسجيل والتي يتم الإعلان عنها، حيث يتم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني https://preinscription.mdn.dz/ الخاص بالمدارس في الجزائر، حيث يتم إدخال كافة المستندات والأوراق المطلوبة من الطالب لكي يتم القبول.