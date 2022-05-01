هناا.. موعد صلاة عيد الفطر فى قطر 2022 لمعرفة موعد صلاة العيد فى كل المدن

موعد صلاة عيد الفطر في قطر، يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد صلاة العيد في دولة قطر العربية، حيث يقوم المسلمون في قطر بجميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال أول أيام عيد الفطر المبارك وإقامة أحد أهم شعائر الدين الإسلامي وهو صلاة عيد الفطر في صباح أول يوم من عيد الفطر حيث يحرص المسلمون في قطر وفي جميع الدول الإسلامية على صلاة عيد الفطر المبارك والتي تقام في اليوم الأول من شهر شوال ويتكون العيد من ثلاثة أيام بعد صيام شهر رمضان وبعد أداء الصلاة يجتمع المسلمون بتهنئة بعضهم البعض بعيد الفطر المبارك وكذلك زيارة الأقارب والحرص على صلة القرابة.

موعد صلاة عيد الفطر في قطر

تفصلنا بضعة ساعات ويحل علينا أول أيام عيد الفطر بعد انتهاء الصوم شهر رمضان المبارك، ومن المقرر أن يكون موعد أول أيام عيد الفطر في دولة قطر العربية إما يوم الاثنين 2 مايو 2022، حيث تم تحديد هلال شهر شوال بدقة بعد التعامل معه في 29 رمضان 2022، كما أعلنت وزارة الأوقاف في قطر عن موعد صلاة عيد الفطر 2022 لجميع المدن المتواجدة بدولة قطر على أن يكون موعد صلاة عيد الفطر في قطر في الساعة 5:12 صباحا أي بعد شروق الشمس بما يعادل حوالي ثلث ساعة وتستمر حتى صلاة الظهر.

اجراءت وزارة الصحة بشأن صلاة عيد الفطر

خصصت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية العديد من المصليات لعيد الفطر في قطر 1443/2022 في العديد من المساجد وساحاتها والساحات الرياضية ومراكز الشباب وبعض الملاعب الكبيرة. مع تأكيد وزارة الصحة في قطر على تنفيذ كافة الإجراءات الصحية في المساجد مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي للمصلين داخل المسجد مؤكدة على أهمية استخدام السجادة الشخصية للصلاة واعطت وزارة الصحة فى قطر العديد من التعليمات حول اجراءات الوقاية من الفيرس كورونا المستجد والذى يواجه كل دول العالم وتسعي وزارة الصحة فى قطر فى الحفاظ على الاجراءات الوقائية من خلال ارتداء الكمامة واستخدام الكحول ومراعاة التباعد بين المواطنين من اجل تفادى الاصابة بالفيرس كورنا المستجد ومتحوراته.