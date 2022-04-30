نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الفطر 2022 في ألمانيا موعد توقت صلاة عيد الفطر 2022 في برلين – ألمانيا وباقي المدن في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عيد الفطر 2022 في ألمانيا حيث يبحث عدد كبير من المسلمين في شتى أنحاء العالم وفي دولة ألمانيا بشكل خاص للتعرف على أول أيام عيد الفطر المبارك هذا العام 2022، وذلك بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر رمضان الذي يحل بعده عيد الفطر في بداية شهر شوال، وقد حددت الجهات الفلكية الرسمية العالمية بداية عيد الفطر في العديد من الدول حول العالم ومن بينها دولة ألمانيا التي تعد أهم الدول الأوروبي والتي تمتلك عدد كبير من المسلمين المتواجدين على أرضها من العرب والمسلمين في العالم، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور عيد الفطر 2022 في ألمانيا وصلاة عيد الفطر في ألمانيا.

موعد عيد الفطر 2022 في ألمانيا

تعد دولة ألمانيا واحدة من أهم الدول التي تمتلك عدد كبير من المسلمين من معادل الخمسينات حول العالم، وهو ما يجعل هناك اهتمام كبير بالتعرف على موعد عيد الفطر المبارك هذا العام، وبناء على الحسابات الفلكية التي قامت بها الجهات الإسلامية المتخصصة على الأراضي الألمانية خلال الأيام الأخيرة، فمن المقرر أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك هذا العام هو يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022، ومع ذلك لا يتم اعتماد هذا الموعد إلا بعد أن يتم إجراء الرصد الفلكي لهلال شهر شوال يوم 29 رمضان 1443، وذلك تنفيذا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

اول ايام عيد الفطر المبارك في المانيا سيكون

الاثنين 02 مايو 2022

01 شوال 1443

توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في ألمانيا

وبناء على تحديد عيد الفطر المبارك في ألمانيا، فقد تم تحديد موعد أداء صلاة عيد الفطر في المدن الألمانية بناء على فرق التوقيت بين المدن، حيث تقام صلاة عيد الفطر في برلين العاصمة الألمانية في تمام الساعة 5:53 صباحا بتوقيت ألمانيا، مع مراعاة فروق التوقيت بين المدن المختلفة.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في برلين: مع دقات الساعة 05:53 صباحًا.

صلاة عيد الفطر 2022 في دوسلدورف: مع دقات الساعة 06:24 صباحًا.

توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في دورتموند: الساعة 06:20 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في فرانكفورت: الساعة 06:20 صباحًا.

توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في كولونيا: الساعة 06:24 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في كاسل: الساعة 06:13 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في نورنبرغ: الساعة 06:12 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في إسن: 06:22 صباحًا.

وقت صلاة عيد الفطر 2022 في بوخوم: الساعة 06:21 صباحًا.

وقت صلاة عيد الفطر 2022 في ميونخ: 06:14 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في هامبورغ: الساعة 06:03 صباحًا.

وقت صلاة عيد الفطر 2022 في بريمن: الساعة 06:10 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في فوبرتال: الساعة 06:22 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في آوغسبورغ: الساعة 06:16 صباحًا.

توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في إرفورت:الساعة 06:08 صباحًا.

توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في بون: الساعة 06:24 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في هانوفر: الساعة 06:09 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في شتوتغارت: الساعة 06:22 صباحًا.