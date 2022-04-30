نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الفطر 2022 في السويد و موعد توقت صلاة عيد الفطر 2022 في ستوكهولم – السويد وباقي المدن في المقال التالي
موعد عيد الفطر 2022 في السويد حيث هي أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء شهر رمضان المبارك الذي يحل بعده شهر شوال الذي يوافق بدايته عيد الفطر المبارك، وفي هذا الإطار تزداد عمليات البحث بشكل كبير من جانب الكثير من المسلمين في جميع أنحاء العالم للتعرف على موعد بداية عيد الفطر المبارك، وبشكل خاص في السويد التي تعتبر واحدة من الدول الهامة التي تتضمن عدد كبير من المسلمين من مختلف الجنسيات حول العالم، وقد حددت الجهات المختصة حول العالم في الدول المختلفة موعد بداية عيد الفطر المبارك. لذلك وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد عيد الفطر في السويد .
موعد عيد الفطر 2022 في السويد
بناء على ما حددته الجهات المختصة في مركز الفلك في دولة السويد خلال الأيام الأخيرة، فنجد أن بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك سوف يكون في يوم الاثنين الموافق 2 من شهر مايو 2022، وسوف يتم رصد هلال شهر شوال 1443 يوم السبت أو الأحد الموافق 29 و 30 من شهر رمضان بناء على ما أعلنه المركز الدولي، وهو نفس الموعد الذي تحتفل به الدول العربية المختلفة بمناسبة عيد الفطر المبارك هذا العام، ومن المقرر أن يستمر عيد الفطر المبارك حتى يوم الخامس من شهر مايو، وذلك لكون المسلمين يحتفلون بعيد الفطر في كل عام لمدة أربعة أيام.
الاثنين 02 مايو 2022
01 شوال 1443
موعد صلاة عيد الفطر 2022 في ستوكهولم – السويد
وبعدما تم تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، فقد تم تحديد صلاة عيد الفطر هذا العام 2022 في دولة السويد وفي الدول المختلفة، حيث تكون صلاة عيد الفطر بعد شروق الشمس لمدة تصل إلى ربع ساعة تقريبا، بتوقيت دولة السويد فنجد أن توقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2022 هذا العام ما يلي:-
- موعد صلاة عيد الفطر 2022 في مدينة ستوكهولم: تقام الصلاة في تمام الساعة 5:01 صباحاً.
- وقت صلاة عيد الفطر 2022 في محافظة فالون: في خلال الساعة 5:04 صباحاً.
- توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في مدينة نيكوبينغ: في خلال الساعة 5:09 صباحاً.
- موعد صلاة عيد الفطر 2022 في مدينة هارنوساند: في الساعة 4:43 صباحاً.
- وقت صلاة عيد الفطر 2022 في محافظة كارلسكرونا: في الساعة 5:27 صباحاً.
- موعد صلاة عيد الفطر 2022 في مدينة بورلنجه: في تمام الساعة 5:06 صباحاً.
- توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في محافظة فيستيروس: في تمام الساعة 5:06 صباحاً.
- موعد صلاة عيد الفطر 2022 في مدينة يفله: خلال الساعة 4:58 صباحاً.
- توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في محافظة فاكسجو: في تمام الساعة 5:26 صباحاً.
- وقت صلاة عيد الفطر 2022 في مدينة أوربرو: تقام الصلاة في تمام الساعة 5:13 صباحاً.
- موعد صلاة عيد الفطر 2022 في مدينة فيسبي: في تمام الساعة 5:09 صباحاً.
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