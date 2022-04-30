نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر في الكويت 2022 العاصمة وباقي المدن وقت صلاة العيد أول أيامه في الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر في الكويت 2022 ، هو ما سنقدمه بين أيديكم من خلال هذه المقالة ، فقد توجه الكثير للبحث خلال الساعات القليلة الماضية لمعرفة موعد صلاة عيد الفطر في الكويت 2022 بكافة المدن ، لذلك قررنا أن نضع ما سنقدمه لجميع المسلمين المقيمين أو المواطنين في الكويت ممن يرغبون في معرفة موعد صلاة العيد ٢٠٢٢ في الكويت بجميع المدن ، وذلك من أجل التجهيز والاستعداد لأداء صلاة العيد ، وتجدون في هذا المقال موعد وقت صلاة العيد في الكويت الجهراء, حولى, الكويت وقت صلاة عيد الفطر في مبارك الكبير, الأحمدي وباقي المدن الكويتية.

موعد صلاة عيد الفطر في الكويت 2022

موعد صلاة عيد الفطر في الكويت 2022 ، كما أوضحنا بعاليه أن جميع المسلمين مواطنين ومقيمين يريدون معرفة موعد صلاة العيد في الكويت ٢٠٢٢ ، موعد صلاة عيد الفطر في لكويت الجهراء, حولى, الكويت وقت صلاة عيد الفطر في مبارك الكبير, الأحمدي، كما سيتم استطلاع هلال شوال 2022 خلال الساعات القادمة وذلك من قبل الجهات المعنية في الكويت.

وكانت بعض المصادر الإلكترونية قد أوضحت أنه من المتوقع أن يكون موعد أول أيام عيد الفطر في الكويت 2022 يوم الاثنين الموافق الثاني من مايو 2022 ، ما يوافق الأول 1 من شهر شوال 1443 ، حيث يكون أول أيام عيد الفطر المبارك في الكويت، وكانت هذه المصادر قد أكدت أن تلك التوقعات جاءت وفقاً لما تم نقله عن من نتائج البحث والتدقيق من قبل الجهات المعنية في الكويت.

موعد توقيت صلاة عيد الفطر في الكويت 2022

والآن نتعرف معكم على ما تفاصيل موعد صلاة عيد الفطر في الكويت 2022 وقت صلاة العيد في الكويت حسب وقت الساعة كما يلي.

أعلنت وزارة الأوقاف الكويتية عبر حسابها على تويتر أن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الكويت العاصمة ومدن الجهراء وحولي ومبارك الكبير والأحمدي، موضحة أنها ستكون في تمام الساعة 05:21 صباح أول أيام العيد.

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مصليات عيد الفطر السعيد 1443هـ 2022م#العاصمة #الجهراء #حولي #مبارك_الكبير #الأحمدي#الأوقاف #وزارة_الأوقاف #الكويت pic.twitter.com/SgtJbessbQ — وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (@Kwt_awqaf) أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مصليات عيد الفطر السعيد 1443هـ 2022م#العاصمة #الجهراء #حولي #مبارك_الكبير #الأحمدي#الأوقاف #وزارة_الأوقاف #الكويت pic.twitter.com/SgtJbessbQ — وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (@Kwt_awqaf) April 28, 2022

وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم ورصد موعد صلاة عيد الفطر في الكويت 2022 وقت صلاة العيد في الكويت ، ونود أن نذكركم أننا سنتابع تقديم المزيد فيما يخص صلاة عيد الفطر المبارك في الدول العربية من خلال تقارير متتالية.