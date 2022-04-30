نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد استطلاع هلال شوال في السعودية لعام 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد استطلاع هلال شوال في السعودية ينتظر المسلمون مع نهاية شهر رمضان موعد استطلاع هلال شهر شوال لتحديد موعد عيد الفطر المبارك 1443ه‍.

حيث دعت المحكمة العليا في السعودية الى استطلاع هلال شهر شوال لعام 1443ه‍ بعد غد السبت الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان. الموافق 30/4/2022.

وطلبت المحكمة العليا ممن يرى هلال شوال بالعين المجردة أو من خلال المناظير يرجى إبلاغ أقرب محكمة إليه، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته للوصول إلى أقرب محكمة.

موعد استطلاع هلال شوال في السعودية

عيد الفطر يعد من أفضل المناسبات الإسلامية التي ينتظرها المسلمون ويحتفلون بها بعد إتمام فريضة الصيام في رمضان. لذلك يتساءلون دائما عن موعد عيد الفطر 2022 في السعودية وكافة الدول العربية.

موعد عيد الفطر

لمعرفة موعد عيد الفطر يجب اتباع الطريقة الشرعية الصحيحة التي حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على اتباعها وهى رؤية هلال شوال ابتداء من اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان، بالإضافة إلى ذلك يتم تحديد هلال شهر شوال

عن طريق علماء الفلك، لذلك سوف نستطلع عن موعد عيد الفطر فلكيا في السعودية والدول العربية.

موعد عيد الفطر فلكيا في السعودية

أثبتت دار الإفتاء السعودية أنه سوف يتم استطلاع هلال شهر شوال يوم 29 من رمضان 1443ه‍ ، فإذا ثبت رؤية الهلال وقت الغروب فسوف يتم إعلان أول يوم عيد الفطر يوم الاحد الموافق 1/5/2022، وإذا لم يتم رؤية الهلال سوف يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الاثنين الموافق 2/5/2022

كيف يتم استطلاع هلال شهر شوال

يتم استطلاع هلال شهر شوال عن طريق مراقبة الأجرام السماوية وحركتها، وعلى الرغم من وجود عدة تقاويم منذ قديم الأزل، إلا أن التقويم الهجري هو الذي يعتمد على الشهر القمري حيث يعتمد على المدة الذي يستغرقها القمر أثناء دورانه حول الأرض.

قام عمر بن الخطاب بإنشاء التقويم الهجري حيث جعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة تقويم لذلك سمى بالتقويم الهجري، لذلك يتم الاعتماد عليه في السعودية والدول العربية كتقويم أساسي في تحديد موعد الأعياد.

تحديث اليوم الثلاثون من شهر أبريل والتاسع والعشرون من شهر رمضان الكريم حيث ينتظر العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية الاعلان عن روية هلال شهر شوال وهي ما تكون الليلة من يوم السبت التاسع والعشرون من رمضان حيث ينتظر الجميع الاحد هو المتتم لشهر رمضان المبارك أم أنه سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1443.