هل اس تي سي تقسيط جوالات؟ وشروط التقسيط

هل اس تي سي تقسيط جوالات؟ من أكثر الأسئلة التي يتم طرحها من قبل العملاء داخل المملكة، وذلك لرغبتهم في الحصول على أجهزة جوالات بالتقسيط من شركة الاتصالات السعودية حيث تعمل الشركة من خلال عروض stc للأجهزة الذكية أقساط على إتاحة عدد كبير من أجهزة الجوالات، ومن اهم تلك العروض تقسيط جوالات stc ايفون 13 هذا إلى جانب تقسيط جوالات بدون فوائد ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على إجابة تساؤل هل اس تي سي تقسيط جوالات؟.

هل اس تي سي تقسيط جوالات؟

قامت الشركة بالإجالة على تساؤل الأفراد هل اس تي سي تقسيط جوالات؟ بأنه يتاح التقسيط من الشركة بأكثر من طريقة، حيث يتاح التقسيط من خلال برامج الأقساط المختلفة، أو من خلال تقسيط الشركات، إلى جانب إمكانية التقسيط عبر شركة كوارا.

كيف أخذ جوال أقساط من stc

كل ما عليك للحصول على الجوال من خلال الشركة عبر برامج الشركات بإتباع الآتي:

الدخول إلى صفحة اس تي سي.

إدخال معلومات حساب العميل على الصفحة أو إنشاء حساب جديد.

النقر على تبويب الأجهزة.

تحديد الجهاز المراد شرائه وكذلك المواصفات الخاصة به.

إتمام عملية الشراء عن طريق الدفع ببطاقة العميل الائتمانية التابعة لأحد البنوك المدرج أسمائهم ضمن المشاركين.

التواصل مع البنك بعد ذلك لتحويل العملية إلى أقساط.

شروط تقسيط جوالات stc الراجحي

تختلف الشروط الموضوعة للتقسيط من بنك لآخر ومن أهم الشروط التي تم وضعها من قبل بنك الراجحي ما يلي: