نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الفطر 2022 في السعودية ومصر وباقي الدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لم يعد سوى أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك والجميع في انتظاره وهناك من يرغب في التعرف على موعد عيد الفطر 2022 في كافة الدول العربية وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل المؤسسات الفلكية الرسمية بكل دولة وذلك ما دفع الكثيرين للبحث عن وقت الصلاة والطريقة التي تتبع في الصلاة وفيما يلي سنتعرف على موعد عيد الفطر 2022 في الدول العربية.

موعد عيد الفطر 2022 في الدول العربية

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن يوم الأحد 1-5-2022 هو اليوم المتمم لشهر رمضان المبارك 1443 وتكون غرة شهر شوال 1443 الموافق 2-5-2022 هو أول أيام عيد الفطر المبارك، كما أن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في الأردن الدكتور جاد القاضي أنه وفقًا للحسابات الفلكية سيكون يوم الاثنين الموافق 2 مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك، كما أعلنت الجمعية التونسية لعلوم الفلك على أن أول أيام الفطر المبارك سيكون يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022 الموافق لغرة شوال 1433.

موعد عيد الفطر في مصر

كما قام المعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر بالإعلان عن موعد عيد الفطر المبارك على أن يكون يوم الأحد الموافق 1 مايو هو المتمم لشهر رمضان الكريم وأول أيام عيد الفطر ستكون يوم الاثنين الموافق 2 مايو.

موعد عيد الفطر في السعودية

إما بالنسبة للمملكة العربية السعودية فأعلنت عن أنه من المحتمل أن يكون أول أيام عيد الفطر يوم 1 مايو أو يوم الاثنين الموافق 2 مايو وسيتم التأكيد على ذلك الخبر بعد ما يتم استطلاع هلال شهر شوال.

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر

حيث تختلف مظاهر عيد الاحتفال بعيد الفطر من دولة الأخرى ويتم تفعيل فعاليات الاحتفال قبل قدوم العيد كما أنها تستمر طوال أيام العيد، فيتم تنظيف المنازل بشكل كلي لاستقبال العيد مع قيام الجميع بارتداء ملابس جديدة بالتحديد الأطفال حيث أنهم هم أكثر الفئات التي تشعر بسعادة غامرة لقدوم العيد، تقوم الأمهات بتحضير الحلوى الخاصة بالعيد كالكعك والبسكويت بالإضافة لزيارة الأقارب والأًصدقاء والتوجه إلى المتنزهات لقضاء وقت ممتع للاحتفال بالعيد.