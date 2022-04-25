العشر الاواخر|| دعاء الرسول ﷺ ليلة القدر مكتوب 2022 أفضل الأدعية في ليلة القدر أدعية في رمضان

بالتزامن مع بداية العشر الاواخر من شهر رمضان خلال الأيام الماضية، وهي الأيام التي تعد أيام العتق من النار، فنجد أن ابرز ما يهتم به الكثير من المسلمين في شتى انحاء العالم الإسلامي في هذا التوقيت هو التعرف على أفضل الادعية المستحبة في ليلة القدر التي تعد أفضل أيام العام والتي تمتلك فضل وقيمة عظيمة من الأخر المضاعف التي تحمله للمسلم مقابل ما يقوم به من عبادات تتضمن الصلاة والقيام والدعاء وغيرها من العبادات، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور دعاء ليلة القدر مكتوب 2022 أفضل الأدعية في ليلة القدر أدعية العشر الاواخر من رمضان.

دعاء ليلة القدر مكتوب 2022

تعتبر ليلة القدر هي أفضل ليالي شهر رمضان وفي العام بشكل عام، والتي يترقبها المسلمين بالكثير من الشغف في كل عام لاستغلال واغتنام الأمر والثواب العظيم الذي تقدمه الليلة المباركة للمسلمين، حيث تحل ليلة القدر في العشر الاواخر من شهر رمضان بالكثير من الرحمة والمغفرة، ولعل أبرز العبادات المفضلة في ليلة القدر هو الدعاء، والذي يعد أفضل الطروق لاغتنام فضل هذه الليلة والتقرب من الله سبحانه وتعالى.

أفضل أدعية في ليلة القدر 2022

هناك العديد من أشكال الدعاء المفضلة في ليلة القدر، حيث جاءت ليلة القدر في العديد من المواضع في القرآن الكريم وفي الاحاديث لنوضح فضل وقيمة هذه الليلة لكافة المسلمين، حيث تتعدد صيغ الدعاء المفضلة في هذا اليوم من كل عام، ومن أهم اشكال الدعاء هي الصيغ التي وردت عن الرسول عليه افضل الصلاة والسلام مثل دعاء “اللهم انك عفو كريم تحب العفو فأعف عني”، بالإضافة الى الكثير من أشكال الدعاء المفضلة في ليلة القدر والتي تأتي على النحو التالي.