نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثبت الآن||لايف القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشارقة مجانا اليوم السبت 23 ابريل في دوري ابطال اسيا 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة يترقب عشاق كرة القدم في السعودية وفي جميع انحاء قارة اسيا بشكل عام في هذا التوقيت المباراة القوية التي تجمع بين فريق الهلال السعودي ونظيره فريق الشارقة الاماراتي في اطار منافسات الجولة الخامسة وقبل الاخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري ابطال اسيا 2022، وهي المواجهة القوية التي يدخلها الفريق السعودي بعدما حسم التأهل الى دور ثمن نهائي لهذه النسخة من البطولة بشكلٍ رسمي، وقد تم الاعلان عن القنوات الناقلة لهذه المواجهة القوية التي تقام مساء اليوم السبت. وسوف نستعرض من خلال هذه السطور القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشارقة اليوم في دوري ابطال اسيا 2022.
مباراة الهلال والشارقة في دوري ابطال اسيا 2022
يستضيف ستاد الامير فيصل بن فهد في الرياض مساء اليوم السبت مواجهة قوية من العيار الثقيل، والتي تجمع بين فريق الهلال السعودي ونظيره فريق الشارقة الاماراتي، في الجولة التمسك من منافسات دوري ابطال اسيا 2022، حيث يتواجد فريق الهلال السعودي في المركز العرب في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، وذلك بعدما حقق العلامة الكاملة بالتفوق وتحقيق الفوز في أربعة مباريات متتالية، كما تمكن من الفوز على الشارقة في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين.
القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشارقة اليوم في دوري ابطال اسيا 2022
ومن المقرر ان يتم بث مباراة الهلال ضد الشارقة مساء اليوم السبت من خلال شاشة قناة بي إن سبورتس القطرية المشفرة “آسيا” bein sport afc، والتي تعد الناقل لمباريات النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، كمل يتم بث المباراة أيضًا على قناة الكأس القطرية، كما تنقل على قناة SSC SPORTS الرياضية السعودية وعلى قناة أبوظبي الإماراتية آسيا 1 داخل الإمارات فقط.
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موعد مباراة الهلال والشارقة اليوم في دوري ابطال اسيا
ومن المقرر أن تنطلق احداث مباراة فريق الهلال السعودي ضد فريق الشارقة الاماراتي مساء اليوم السبت الموافق 23 من شهر ابريل، في تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثانية عشر والربع بتوقيت ابو ظبي.
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