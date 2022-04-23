نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع شحن جواهر فري فاير Free Fire عن طريق ID في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت أحد الأشخاص المستخدمين لألعاب Free Fire، فستحتاج حتما إلى الجواهر للمشاركة في المزيد من الألعاب والفوز بالمباريات وزيادة المستويات، لذلك سأوفر لك الآن طريقة جديدة لشحن جواهر فري فاير Free Fire، حيث سأقدم لك العديد من الطرق لمساعدتك في حل هذه المشكلة، بما في ذلك مواقع شحن جواهر لعبة فري فاير بطريقة رسمية من خلال الأي دي التي لا تحتاج إلى وجود خبرة، لذلك سنتعرف في هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني على طريقة شحن جواهر فري فاير.

موقع شحن جواهر فري فاير عن طريق ID

سنعرض في هذه الفقرة موقعا رائعا يتيح للمستخدمين لعبة فري فاير شحن الجواهر عبر الأي دي، ويسمى هذا موقع شوب تو جيم دوت كوم وهو عائد إلى شركة غارينا، التي أعلنت عن ظهور اللعبة إلى السوق، بالإضافة إلى ذلك هذا الموقع رائع جدا ولديه العديد من العروض الجذابة، على سبيل المثال إذا قمت بشحن 100 جوهرة مقابل 16 جنيه مصري فسوف تاخد 10 جواهر مجانية، لأن هذا الموقع الرائع يعد أفضل موقع لشحن جواهر free fire عبر id.

طريقة استعمال موقع شوب تو جيم بسيطة للغاية، يمكنك فهمها دون أي تفسير كل ما عليك فعله هو الدخول إلى الموقع من خلال موقع البحث الشهير جوجل وكتابة شوب تو جيم والنقر فوق الرابط الرسمي له، ثم النقر فوق Free Fire game ثم سيتطلب عليك أن تختار طريقة لتسجيل الدخول، فمن الممكن تسجيل الدخول عن طريقة الأي دي، أو تسجيل الدخول من خلال حساب Facebook الخاص بك ولكن يجب ربط حسابك باللعبة أولا، وبعد ذلك أبدأ في اختيار العرض الذي يناسبك من الجواهر.

طريقة استخدام الموقع لشحن جواهر فري فاير عبر ID

من خلال إتباع الخطوات البسيطة التي سنقدمها لكم في هذه الفقرة يمكنكم شحن جواهر فري فاير من خلال ID، عن طريق موقع شوب تو جيم فاتبعونا:

أولا يجب عليكم زيارة الموقع عن طريق هذا الرابط ( Shop2game com)، ستظهر الواجهة الرئيسية نقوم بالضغط على الأيقونة الخاصة بلعبة فري فاير، بعدها يتم النقر على كلمة تسجيل الدخول. بعدها سينتقل بك الموقع إلى صفحة جديدة نقوم بالضغط كلمة انا لست روبوت آلي. تقوم بتحديد المستوى الخاص بك في اللعبة إن كان أعلى من 20 أو أقل من 20. تقوم بعد ذلك بتسجيل الدخول بكتابة رقم ID الخاص بك داخل لعبة فري فاير وكذلك اسم المستخدم ليقوم الموقع بربط حسابك وشحنه بالجواهر حالة الانتهاء من عملية الشراء بنجاح. سوف تظهر لك مجموعة متنوعة من طرق الدفع التي تتناسب مع جميع اللاعبين، كما سوف تجد مجموعة عروض شحن مختلفة تبدأ من 50 جوهرة وحتى 2200 جوهرة. أخيرا بعد إتباع هذه الخطوات البسيطة للغاية يمكنك شحن جواهر فري فاير عبر الأي دي على حسابك في اللعبة.

ملحوظة مهمة: انصحك بعدم استخدام موقع اي هاك دوت كوم حيث يقوم بخداع اللاعبين واستغلالهم في مشاهدة الإعلانات أما الأفضل هو استخدام موقع شوب تو جيم دوت كوم وهو أفضل موقع لشحن جواهر فري فاير.

طريقة شحن جواهر فري فاير عن طريق فتح حساب في موقع كاش يو cashu

طريقة فتح حساب في موقع كاش يو cashu

أولا نقوم بالدخول على رابط الموقع من خلال هذه الرابط ( cashu ). بعد ذلك نقوم بالضغط على تسجيل حساب جديد عن طريق إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل: الاسم الأول واسم العائلة ورقم الجوال والبريد الإلكتروني الخاص بك. سيطلب منك الموقع كتابة رمز التأكيد الذي تلقيته على رقم الجوال الذي تم إدخاله. بعد ذلك سيطلب منك إدخال كود التفعيل من خلال البريد الإلكتروني الذي أدخلته والضغط على الرسالة الموجودة على البريد لتأكيد تفعيل الحساب ثم الضغط على زر التأكيد. بعد تأكيد التنشيط للحساب سيتم نقلك مباشرة إلى حسابك على الموقع، وبعد ذلك يجب كتابة جميع المعلومات المطلوبة مثل كتابة اسم الوالدين وبعض المعلومات الشخصية الخاصة بك. الآن نقوم بتأكيد الهوية بتحميل صورتين لبطاقة الهوية الخاصة بك وهما: الصورة في الأمام والصورة في الخلف ويجب أن تكون واضحة وبدون فلاش عند التصوير. بعد ذلك سيتم مراجعة طلبك خلال 24 ساعة وبعد ذلك ستؤكد طلبك عبر رسالة نصية قصيرة تصل إلى البريد الإلكتروني الذي أدخلته على الموقع.

وبذلك يكون قد تم إنشاء حساب على موقع كاش يو Cashu، يمكنك وضع رصيد قدره 10 دولارات بالحساب والبدء في شحن جواهر فري فاير عن طريق ID عبر موقع Shop2game.

شحن جواهر فري فاير من خلال موقع Kiosgamer

موقع Kiosgamer هو أحد المواقع الممتازة لشحن جواهر فري فاير، ويشبه كثيرا في استخدامه موقع شوب تو جيم، حيث يقدم هذا الموقع جميع خدمات الموقع الإلكتروني الرسمي Garena.

لذلك عندما تقدم على شراء جواهر فريفاير (DM) من خلال موقع Kiosgamer، فلا حاجة للخوف لأنه من المواقع الموثوق بها من خلال شركة فري فاير وجميع الأشخاص المستخدمين له، كما يقوم الموقع بشحن العديد من الألعاب المشهورة مثل:

Free Fire، Speed ​​Drifter ،League of Legends ،Garena AOV.

لكي تتمكن من شحن جواهر فري فاير فعليك إتباع الخطوات البسيطة التالية:

يجب عليك أولا التسجيل على موقع Kiosgamer الإلكتروني، ثم يتم اختيار لعبة Free Fire من بين جميع الألعاب الأونلاين الموجودة. يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Facebook الخاص بك أو الأي دي الخاص بك في Free Fire. سيقوم الموقع بتحويل إلى نظام الدفع الذي ترغب به وكذلك اختيار عدد الجواهر المراد شراؤها.

شحن جواهر فري فاير عبر ID من خلال موقع Lazada

يعتبر موقع Lazada.co.id من ضمن قائمة المواقع الموثوق بها لشحن جواهر لعبة فري فاير، ويمكنك أيضا الحصول على العديد من الجواهر الإضافية وبجودة وهي جودة (FF) عند عملية الشراء.

ويمكن شراء جواهر فري فاير عن طريق إدخال الأي دي الخاص بك في لعبة Free Fire على أيقونة البحث الخاصة بالموقع الإلكتروني لتظهر لك مجموعة مختلفة من الجواهر التي يمكن شرائها ببساطة وسيكون السعر مختلف وفقا لعدد الجواهر التي ترغب في شرائها.

تتمثل طريقة شراء القسائم على موقع Lazada الإلكتروني في إرسال الأي دي الخاص بك في لعبة فري فاير من خلال الدردشة مع البائع، وعند إرسال المبلغ المطلوب بنجاح ستتلقى الماس المشتراة في غضون أقل من 10 دقائق من ساعات العمل وخلال ساعة فقط خارج أوقات العمل.

ملحوظة مهمة: لن تستطيع استرداد المبالغ التي تم دفعها لأي سبب من الأسباب لذا يجب توخي الحذر الشديد قبل الشراء.

شحن جواهر فري فاير عبر أي دي من خلال موقع شوب تو جيم

يسطيع أي شخص من خلال موقع shop2game com شحن الحساب الخاص به في لعبة FREE FIRE عن طريق كتابة ال ID بطريقة آمنة وبدون أنيننفق الكثير من الأموال حيث عن شرائك للجواهر عن طريق الموقع يتح لك الموقع جواهر مجانية كهدية من الموقع لاستخدامك له وللحصول على جواهر فري فاير مجانا يجب إتابع القليل من الخطوات وهي:

الدخول على رابط موقع شوب تو جيم shop2game com. يجب اختيار اسم بلدك على الجانب الأيمن أعلي الموقع. سيطلب منك الموقع تسجيل الدخول سواء عبر الفيسبوك أو عن طريق الأي دي الخاص بك ويجب كتابته بطريقة صحيحة. بعد ذلك يجب أدخال رقم الأي دي في خانة ( معرف الاعب ). سيطرح عليك الموقع سؤال عن طريق عرض صورة واختيار الصور الصحيح وذلك للإثبات أنك لست برنامج روبوت. ستظهر نافذة جديدة بها طريق الدفع ( اختر طريقة الدفع المتاحة لك ). أخيرا اختر عدد الجواهر التي تريد شرائها وكذلك ستحصل على جواهر فري فاير مجانا كهدية من موقع شوب تو جيم.

طريقة شحن جواهر فري فاير عبر الأي دي باستخدام الفيزا



يمكنك شحن فري فاير مجانا من خلال فيزا ولكن كيف يكون هذا؟ إنه فقط عندما تريد شراء جواهر Free Fire من الموقع الرسمي سيطلب منك الموقع إدخال معلومات حول بطاقة Visa، لكن الأمر الصعب هو أن معظم لاعبي Free Fire هم من الأطفال، وأعمارهم أقل من 18 عام، لذلك ليس لديهم الحق في إنشاء حساب مصرفي ولهذا السبب يصعب عليهم إجراء عمليات شراء باستخدام بطاقة Visa.

إذا كنت أحدهم ولن يعطيم والدك الفيزا الخاصة به لاستخدامها في شحن جواهر فري فاير، فلابد من عليك أن تقوم بإنشاء بطاقة فيزا افتراضية والتي يمكنك الحصول عليها من خلال رصيد محفظة فودافون كاش، وباستخدام هذه الفيزا الافتراضية قم بشحن حساب Free Fire الخاص بك بكل سهولة، أما في حالة أن والدك أتاح لك استخدام الفيزا فيمكنك شحن جواهر فري فاير بكل سهولة أيضا وكذلك ستحصل أيضا عند شرائك من الموقع على جواهر مجانية.

موقع oonoo لشحن جواهر فري فاير مجانا 2021 Free Fire عن طريقة الأي دي

موقع oonoo الإلكتروني يعتبر من أهم المواقع الذي تنال ثقة العديد من عشاق لعبة Free Fire، حيث يمكنه شحن جواهر فري فاير 2021، والجدير بالذكر بأن لعبة فري فاير ليت شحن الجواهر بها يوجد العديد من الموقع الإلكترونية الصادقة وكذلك المواقع المزيفة، أما موقع oonoo website فهو موقع يمتلك شهرة كبيرة بين مستخدمين اللعبة هذا بسبب مصداقيته، ولكي تتمكن من معرفة طريقة شحن جواهر فري فاير 2021 عن طريق موقع oonoo من خلال هذا الفيديو:

طرق شحن جواهر لعبة فري فاير عن طريق ID

يمكن لعشاق لعبة فري فاير شحن الجواهر بسهولة من خلال عدة طرق منها البطاقة Google Play والمتاح شرائها في بعض مواقع الإنترنت الموثوق بها، التي تتميز باستخدامها في تحميل بعض التطبيقات المدفوعة أو مشاهدة الأفلام من خلال جوجل بلاي أو الشراء من متاجر أو مواقع ويب معينة لكي يتم شراء بعض التطبيقات باستخدام الهاتف المحمول وتكون قيمة البطاقة بين 10-50 دولار، يوجد أيضا موقع Oonoo لشحن جواهر فري فاير لسهولة.

شحن جواهر فري فاير من خلال موقع mtcgame

تعتبر عملية الشحن الخاصة بلعبة فري فاير Free Fire من خلال موقع mtcgame هي أفضل طريقة شحن لأن العديد من الأشخاص الذين يستخدمون هذه الطريقة بالفعل يتم شحن حساباتهم بالجواهر خلال ثواني معدودة، ولكن أولاً إذا كنت تريد شحن جواهر فري فاير عن طريق الموقع فيجب عليك أولاً الدخول على رابط الموقع الرسمي من خلال البحث عنه في محرك البحث جوجل ومن ثم قم بالتسجيل واختيار لعبة فري فاير والعروض المناسبة لك وقم بالشراء وانت مطمئن.

شحن جواهر فري فاير عن طريق ID عبر موقع Unipin

يعتبر موقع Unipin com من أفضل المواقع التي سنتحدث عنها في هذا المقال لشحن جواهر فري فاير،

ومن أفضل مميزاته أن اللاعب يستطيع تحدد ثمن الجواهر التي يريدها حيث يوفر الموقع هذه الخاصية لينفرد بها عن باقي المواقع الأخرى وكذلك ليساعد كل مستخدميه، وتتراوح عملية الشراء من 5 جواهر وتصل إلى 73000 جوهرة، ويتيح الموقع أيضا لعملائه العديد من الخيارات الأخرى وطرق مختلفة للدفع تتناسب مع الجميع، وتعتبر عملية الشحن على موقع يونيبن مضمونة بنسبة 100٪، كما يعتبر الموقع من أرخص المواقع التي تقدم سعر مميز للشحن.

خبر رائع لجميع لاعبي Free Fire داخل جمهورية مصر العربية الآن يمكنك بكل سهولة شراء وشحن جواهر فري فاير من كوقع Shop2Game com والدفع من خلال شركة فودافون وشركة أورانج وسوف تحصل على 10٪ جواهر إضافي عند كل عملية شراء.

خطوات الدفع في Free Fire

عند شحن Free Fire يمكنك اتباع بعض خطوات الدفع البسيطة لمساعدتك في الحصول على عرض الجواهر التي تختارها:

بعد اختيار عرض الشراء الذي تريد الحصول عليه، يجب عليك اختيار طريقة الدفع المتاحة لديك. هناك العديد من طرق الدفع المناسبة لك، مثل استخدام بطاقات الائتمان المختلفة للدفع، حيث يمكنك إجراء الدفعات عن طريق بطاقات MasterCard و Visa و American Express وطرق الدفع الآمنة الأخرى، ولابد أن نخبر أنه لا داعي للقلق حيث تعتبر كل هذه الطرق آمنة ولن تسحب أي أموال إضافية من حسابك. اضغط على كلمة “Pay Now” لعرض مراحل الدفع. أدخل تفاصيل بطاقة الدفع الخاصة بك بالتفصيل، ثم أكمل الدفع. بعد شحن جواهر Free Fire ستظهر عدد الجواهر التي اشتريتها.

موقع Codashop لشحن جواهر فري فاير

يعتبر موقع كود شوب واحد من أفضل الموقع المتخصصة في شحن لعبة فرى فاير، وهو موقع موثوق به بنسبة مائة بالمائة ويمكن شحن جواهر فري فاير عن طريقة بكل سهولة دون خوف لذلك نجد عدد كبير من الأشخاص يعتدون على موقع Codashop في شحن حساباتهم بجواهر فري فاير، ومن أفضل مميزات الموقع أنه دائما يقدم عروض مميزة للشحن كما يمكنك شحن عدد كبير من الألعاب المختلفة مثل شحن شدات ببجي موبايل، والجدير بالذكر أن موقع Codashop الخاص بشحن جواهر فري فاير يقدم عدد كبير من وسائل الدفع حتى يستطيع كل لاعب شراء الجواهر بالطريقة التي تناسبه فكل ما عليك هو الدخول على رابط موقع كود شوب وهو Codashop com لشراء الجواهر والحصول على جواهر فري فاير مجانا مع كل عملية شحن.

عرض شحن جواهر فري فاير الجديد يوليو 2021

من ضمن مزايا فريق عمل لعبة فري فاير هي تقديم الهدايا المجانية للاعبين عند قيامهم بعملية شحن جواهر فري فاير، حيث تم إطلاق عرض الشحن الجديد من اليوم ولمدة ثلاث أيام أي حتى يوم 22 يوليو 2021 في فرصة لا تعوض لأي لاعب، حيث يمكنك الحصول على التاج الروسي كهدية مجانية عن قيامك بشحن 200 جوهرة في حسابك.

عرض شحن جواهر فري فاير 200 جوهرة

بداء يوم أمس العرض الجديد من عروض شحن جواهر فري فاير Free Fire الأكثر من رائع والذي سوف يستمر لمدة أربع أيام من 30 يوليو وحتى 2 أغسطس 2021، الجدير بالذكر بأن جائزة هذا العرض مميزة وفريدة جدا فعند شحن حسابك ب 200 جوهرة خلال هذه المدة سوف تحصل على جدار الجلو أو شحنة الإنتصار مجانا فلا تفوت هذه الفرصة وقم الآن بالشحن.

فرصة الفوز ب 9999 جوهرة من جواهر فري فاير مجانا

بشري سارة لكم أيها الناجون حيث قامة إدارة لعبة Free Fire منذ يوم أمس بافتتاح مهرجان العجلة الوردية، حيث يستطيع كل لاعب داخل لعبة فري فاير تجربة حظه من خلال استخدام العجلة الوردية حتى يستطيع الحصول على مجموعة متنوعة من الجوائز المختلفة منها حزمة الراقص الوردي وكذلك فرصة قوية للحصول على 9999 من جواهر فري فاير مجانا، والجدير بالذكر بأن هذا الحدث سوف يستمر لمدة سبع أيام من يوم 31 يوليو وحتى 6 أغسطس الجاري.

تعديلات جديدة على شخصيات لعبة فري فاير

قام مصممي لعبة فري فاير بوضع بعض التعديلات على بعض الشخصيات لتحسين وظائفهم وادائهم وإليكم التعديلات وهي كالآتي:

تم وضع خصية جديدة على شخصية لوكاثا وهي عند قتل لاعب أخر سيذيد الحد الأقصى للصحة، أما عن شخصية ليلى فهمت الزيادة في استعادة قوة الدرع، وحصلت شخصية جوتا على تحسين في استخدام السلاح فعندما تقوم باصابة لاعب أخر سوف تستعيد بعض نقاط الصحة، وتمت زيادة ضرر السلاح المتفجر في شخصية الفارو، وكل هذه التحسينات تعطي متعة أكثر وشعبية أكبر للعبة فري فاير.

عرض شحن جواهر فري فاير شهر أغسطس

الآن أيها الناجون متبقي يوم واحد فقط على عرض شحن جواهر فري فاير الجديد الذي بدأ منذ يومين، حيث يمكنك شحن جواهر فري فاير عبر موقع Shop2game أو عن طريق متجر لعبة فري فاير فعندما تقوم بشحن حسابك ب 150 جوهرة سوف تحصل على مخطط رابر العالم السفلي مجانا، فلا تفوت هذه الفرصة المميزة وقم بالشحن وذلك حتى يوم 16 أغسطس 2021.

أقوى عروض شحن جواهر فري فاير على الإطلاق

لكل عشاق فري فاير لكل الناجون إليكم مفاجأة رائعة تقدمها لعبة فري فاير لكل لاعب وهي عرض شحن جواهر فري فاير الجديد الذي وصل للتو، حيث تستطيع الحصول على شخصية ديميتري وحزمة ديميتري تقني الصوت مجانا عندما تقوم بشحن 500 جوهرة على حسابك خلال الفترة يوم الجمعة 20 أغسطس وحتى يوم الإثنين 23 أغسطس 2021.

العرض الجديد لشحن جواهر فري فاير Free Fire

يوما بعد يوم نجد أن لعبة فري فاير تقدم عروض جديد ومن أهم هذه العروض التي يهتم بها كل لاعب داخل لعبة فري فاير هي عرض الشحن الجديد للجواهر، حيث سيحصل كل لاعب على الروك الثقيل و كاتانا مجانا عند قيامه بشحن 400 جوهرة، أو سيحصل على نجم الروك مجانا عن شحن 150 جوهرة وذلك خلال الفترة من 27 إلى 30 أغسطس، لا تفوت هذه الفرصة المميزة وقم بشحن جواهر فري فاير الآن.

أفضل الجوائز عند شراء وشحن جواهر Free Fire

عروض شحن جواهر Free Fire لا تتوقف فكلما إنتهى عرض يبدأ عرض جديد، والجدير بالذكر بأن عرض شحن جواهر فري فاير الجديد بدأ منذ يوم أمس وسوق يستمر لمدة ستة أيام فكل ما عليك هو الدخول إلى رابط موقع شوب تو جيم دوت كوم وإدخال رقم ال ID وحشني جواهر فري فاير للحصول على الهداية المجانية وهي كالآتي:

أسطورة شريرة مجانا عند شحن 500 جوهرة.

ستحصل على 2x قسيمة الحاضنة عند شحن 200 جوهرة.

قنبلة الدمية مجانا عند شحن 100 جوهرة.

كل هذه الجوائز متاحة مجانا عندما تقوم بالشحن خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر 2021.

أهم أخبار فري فاير Free Fire وفري فاير ماكس

المصنع الجديد

جميع عشاق لعبة Free Fire ينتظرون دائما تحديثات جديدة للعبة لذلك تقدم لكم لعبة فري فاير ماكس أيها الناجون المصنع الجديد داخل برمودا ماكس، حيث يمكنكم الاستمتاع بالمغامرات واللعب أكثر وأكثر كما يمكنك مشاهدة العرض التشويقي للمصنع من خلال الفديو التالي، والآن تستطيع الاستمتاع بلعب لعبة فري فاير ماكس مجانا عبر تحميلها من خلال متجر جوجل بلاي لكي تعيش المغامرة الجديدة.

هل تريد امتلاك غلاف حيوان أليف مجانا بدون استهلاك جواهر فري فاير بشرائها؟ الآن ولمدة سبعة أيام قم بتسجيل الدخول بحسابك على لعبة فري فاير لكي تربح فرصة الحصول على هداية مجانية كسكن الحيوان الأليف واجر الروك أو سيحصل كل لاعب يقوم بتسجيل الدخول لمدة سبعة أيام على x2 قسيمة الذهب الملكية مجانا أو احصل على وتوكن كريستال الخريف المميز مجانا حيث يمكنك استخدام هذا التوكن في حدث العب واربح الرائع داخل فري فاير كل هذه الجوائز وأكثر متاحة خلال الفترة من 3 أكتوبر وحتى 9 أكتوبر 2021.

عناصر فري فاير مجانية حدث عجلة النصيب

أيها الناجون عشاق لعبة فري فاير هل تريدون الحصول على مجموعة متنوعة وجديدة من العناصر حصرية؟ إذا عليك تجربة حدث عجلة النصيب المميزة حيث يمكنك اختيار واحدة من أفضل ثلاث مكافآت مجانية وحصرية ومضمونة مثل حزمة فلاكسي التقني والكثير أيضا حيث ستحصل بالتأكيد على مكافئة خلال 6 لفات على الأكثر كل هذا خلال الفترة من 11 وحتى 17 نوفمبر.



جديد اخبار فري فاير التي ينتظرها جميع الناجون قرييا ستقوم إدارة لعبة فري فاير بعمل تعديلات مهمة على توكن Free Fire والذي سيمكن اللاعبين سواء المحترفين أو المبتدئين من إلتقاط كومات كثيرة من توكن فري فاير لذلك يفضل إتباع تحديثات جميع مقالاتنا للتعرف على كل الأخبار والعروض الجديدة الخاصة باللعبة لعام 2021-2022.

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كيفية استخدام جواهر فري فاير

كما قلنا مسبقا يمكن استخدام جواهر فري فاير لشراء شخصيات مشهورة مثل شخصيات DJ Alok والأسلحة والجلود وما إلى ذلك، وإذا كنت لا تعرف كيفية شراء هذه الجواهر فيجب أن تعرف بأن هناك عدة طرق للقيام بها إحدى الطرق الشائعة هي استخدام موقع ايزي باي فور نت هذا هو الموقع الأكثر استخداما للحصول على جواهر فري فاير ولكن قبل ذلك يجب عليك التأكد من أن حساب الفيزا الخاص بك يحتوي على رصيد كافي.

خصومات المتجر الغامض فري فاير

بشرة سارة لكل الناجون لاعبين فري فاير الرائعين لقد بدأ أفضل متجر على الإطلاق وهو ما يعرف باسم المتجر الغامض، حيث يقوم اللاعبين بشحن جواهر فري فاير لكي يقوموا بشراء العناصر المدفوعة الموجودة بالمتجر الخاص بفري فاير لكن من خلال استخدام المتجر الغامض يمكنك شراء كل العناصر المميز بخصم كبير جدا يصل إلى 90% كما يمكنك شراء حزمات وعناصر جديدة جدا مثل حزمة منتدى العصابات النادرة وكذلك شراء حزمة الأمير المحارب الخرافية كل هذا خلال الفترة من 17 وحتى 28 ديسمبر 2021.

جوائز فري فاير 2022

اهلا عشاق لعبة فري فاير أنه العام الجديد 2022 ومع بداية هذا العام الرائع تقدم لكم اللعبة جوائز مميزة و مضمونة من الرويال فإذا كنت تريد الحصول عليها فهذه هي فرصتك الحصرية للحصول على أفضل الرقصات الجديد والحصرية وهي رقصة واقع ممزق المضمونة، حيث يمكنك من خلال استخدام عجلة الرقص الحصول على هذه الرقصة وهذا خلال الفترة من 2 يناير وحتى 8 يناير 2022.

شحن جواهر فري فاير 2022 بسهولة

دائما ما نبحث عن طريقة رسمية لشحن جواهر فري فاير مجانا هنا يكون الإجابة هو موقع كود شوب دوت كوم، حيث يعتبر واحد من أقوي مواقع شحن جواهر فري فاير التي تقدم عروض مميزة جدا لجميع اللاعبين الذين يستخدمون الموقع لشحن الجواهر، حيث يقدم موقع Codashop خدمات مميزة وطريقة كثيرة للدفع تسهل لجميع اللاعبين إمكانية شحن الجواهر.

فري فاير جائزة الكنز

خبر سار لكل لاعب عاشق للعبة فري فاير الأسطورية وهو فرصة الحصول علي جائزة الكنز وهي فرصة كسب أفضل أنواع الأسلحة الجديدة والقوية للغاية ومنها سلاح M1887 انفجار مائي وكذلك فرصة الحصول على سلاح M1887 انفجار ضوئي والذي عند امتلاكك لاحد السلاحين فإنه لكيد فرصة كبيرة جدا للقضاء على أعدائك بأسلحة أسطورية نادرة وهذا يضمن لكل الفوز بالمباريات والتحديات وبالتالي الحصول على جواهر فري فاير، فكل ما عليك هو استغلال الفرصة حيث يجب أن تدر لتحصل على أغلفة أسلحة وذلك خلال الفترة من 17 وحتى 23 مارس 2022.

عرض شحن جواهر فري فاير أبريل 2022

أخيرا وبعد طول أنتظار وصل العرض الذي ينتظره الكثير من عشاق لعبة فري فاير وهو عرض شحن جواهر فري فاير الجديد لشهر أبريل، والجدير بالذكر أنه يمكنك الحصول على 10% من قيمة الجواهر التي ترغب في شرائها مجانا، لكن بالإضافة إلى ذلك يقدم لك هذا العرض 100 جوهرة مجانية عند كل مرة تقوم بالشحن، ولكن بحد أقصى 1000 جوهرة مجانية خلال فترة العرض لكل لاعب من 21 وحتى 24 أبريل.

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