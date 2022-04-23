نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 حقائق صادمة لا تعرفها عن تغير المناخ تهدد حياة البشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة ذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي، وارتفاع منسوب المياه فوق سطح الأرض بشكل غير مسبوق، تعتبر إحدى النتائج المتوقعة بشكل كبير نتيجة تغير المناخ على الكوكب الذي نعيش عليه، وعلى الرغم من عدم الاهتمام الكافي بقضية تغير المناخ، إلا أن نتائجها أصبحت تظهر واضحة أمام أعينا بشكل لا يدع للشلك مكان.

يعيش الناس على كوكب الأرض بنمط حياة متسارع بشكل كبير واصبح استهلاك الموارد على كوكب الأرض أكبر من أي وقت مضى تماما، ورغم الكثير من التقارير التحذيرية التي تصدرها المنظمات والجهات المعنية بدراسة تغير المناخ على الكوكب إلا أن العالم لا يزال يهتم في المقام الأول بالجانب الاقتصادي والمادي لأبعد الحدود، وهو ما ينذر بتغيرات مفاجئة قد لا يتوقعها او ينتظرها أغلب سكان الأرض.

ماذا يعني تغير المناخ ؟ وهل يشكل خطر حقيقي على حياة البشرة ؟

خلق الله الكون بنظام متوازن تماما، فيه الشمس التي لها الدور الكبير في إرسال كل من الضوء والحرارة إلى كل مناطق كوكب الأرض بنسب متفاوته، والقمر كذلك الذي من خلال إشراقه وغروبه يستطيع البشر عد الأيام والشهور والسنين، وكل منهما يجري بنظام كوني ثابت لا تدخل للبشر فيه.

المشكلة تأتي من النشاطات المحدثة من البشر والتي تسببت في حدوث خلل واضح في النظام الكوني مثل عدم انتظام انبعاثات الحرارة من والى كوكب الأرض، على سبيل المثال حرق الوقود الحفري على كوكب الأرض الذي تسبب بشكل رئيسي في ارتفاع درجات الحرارة على الأرض بسبب حجب الحرارة المنبعثة من الشمس.

اصبح البشر في كل أنحاء العالم يسارعون في الحصول على الطاقة من مصادر غير متجددة مثل الوقود الحفري والبنزين، مما تسبب في مضاعفة نسب الكربون المنبعث من سطح الكرة الأرضية وهو ما يتسبب بشكل مباشر في إنشاء حجاب عازل حول كوكب الأرض الأمر الذي تسبب رفع درجة حرارة الأرض وهو ما يعني ( تغير المناخ) الذي اصبح شبح يهدد الحياة على الكوكب بشكل حقيقي.

مثال بسيط على تهديد حياة البشر على كوكب الأرض هو تأثير الناتج الذي يحصل عليه البشر من المحاصيل الزراعية التي تتأثر تأثرا كبيرا وملحوظا بتغير المناخ حيث كل نبات من النباتات له متطلبات معينة تختلف عن غيره من درجات الحرارة التي يستطيع النمو فيها وإعطاء الناتج المرغوب منها.

ماهي الأثآر السلبية لظاهرة تغير المناخ على البشر والكائنات الأخرى؟

ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض هو نتيجة واحدة من ضمن النتائج المترتبة على تغير المناخ على كوكب الأرض، لكنها ليست النتيجة الوحيدة، فعندما نقوم ارتفاع درجات الحرارة فلك أن تتخيل كمية التغييرات الكونية المترتبة على هذا الأمر، ابسط النتائج المترتبة على ذلك هو انصهار كميات كبيرة من الجليد في القطبين.

عندما تنصهر كميات كبيرة من الجليد فإن ذلك يعني ارتفاع منسوب مياه البحر بشكل غير مسبوق، وهو الأمر الذي ينذر باحتمالية غرق الكثير من المدن التي تطلع على السواحل البحرية في مدن متفرقة من العالم، ولعلك سمعت عن الاحتمالات العلمية التي تتوقع غرق مدن ساحلية مثل مدينة الإسكندرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط في جمهورية مصر العربية.

احد الأثآر السلبية المتوقعة لتغير المناخ على الكوكب هو حدوث جفاف غير طبيعي في الكثير من المدن والبلدان الفقيرة، وهو ما يعني أننا سنواجه ظاهر اللجوء بسبب الجفاف في الكثير من دول العالم وبلدانه، وهو ما يعني أزمة حقيقية نحن نسير نحوها بسرعة غير عادية.

كيف نواجه تغير المناخ ونحافظ على الحياة على كوكب الأرض؟

ليس هناك مفتاح سحري لمواجهة ظاهرة تغير المناخ على كوكب الأرض، لكن الأمر كله متعلق بالممارسات التي يقوم بها البشر على سطح الأرض، حيث يمكننا مواجهة التغيير هذا بتغيير الممارسات الغير صديقة للبيئة التي نقوم بها بشكل يومي والتي تسرع من حدوث النتائج الوخيمة لتلك الظاهرة.

يمكننا التوقف تماما عن حرق الوقود الحفري وحرق البنزين والمواد المحترقة التي تتسبب في ابتعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يعتبر السبب الأول والرئيسي لتلك الظاهرة التي أصبحت تهدد ليس فقط عالم البشر ولكن أيضا عالم الحيوان والطيور والبحار وكل العوالم الحية على سطح الكرة الأرضية.