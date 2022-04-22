نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التربية والتعليم الأردنية|| لينك منصة التعليم الأردنية 2022 منصة درسك التعليمية عبر موقع Jolearn.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر منصة التعليم الأردنية واحدة من أهم المنصات التعليمية الموجودة في المملكة الأردنية وفي الوطن العربي بشكل عام، والتي تم اللجوء اليها من جانب وزارة التربية والتعليم الأردنية لكي يتم من خلالها تقديم العديد من الحلول التعليمية للطلاب في جميع المراحل الدراسية بشكل عام، وهي منصة درسك التعليمية التي اطلقتها وزارة التربية والتعليم رسميا خلال الفترة الأخيرة في اطار انتشار الظروف الخاصة بجائحة كورونا التي عطلت العملية التعليمية في الأردن، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط منصة التعليم الأردنية 2022 Jolearn.jo وزارة التربية والتعليم.

منصة التعليم الأردنية 2022 أهم الخدمات

تقدم منصة التعليم الأردنية التابعة لوزارة التربية والتعليم في الأردن عدد كبير من الخدمات الهامة للطلاب في كافة المراحل الدراسية المختلفة في جميع انحاء الأردن، حيث يتم تقديم المقررات الدراسية للطلاب بشكل الكتروني لسهولة الوصول اليها، كما تهتم المنصة الالكترونية بتقديم العديد من مقاطع الفيديو التي تفيد الطلاب من خلال تقديم الدروس والشروح الهامة، كما تهتم بتقديم خدمات أداء الامتحانات بشكل الكتروني وكذلك خدمات الاستعلام عن نتائج الطلاب.

رابط منصة التعليم الأردنية 2022 Jolearn.jo وزارة التربية والتعليم

وقد فعلا وزارة التربية والتعليم الأردنية الرابط الالكتروني الخاص بمنصة التعليم الأردنية لسهولة الوصول اليها من قبل الطلاب في اي وقت، حيث يتم التسجيل في المنصة الكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية.

يتم الدخول مباشرة الى منصة التعليم الاردنية .

. يتم اختيار النظام الأساسي عبر المنصة.

من خلال المنصة يتم اختيار ما اذا كان الطلاب اردني أو غير اردني.

ادخال رقم الهوية الخاصة بالطالب.

يتم تدوين تاريخ الميلاد الخاص بالطالب.

اختيار اداء الاختبارات.

يتم بداية اجراء الاختبار من خلال النظام الأساسي.

تسجيل الدخول منصة التعليم الأردنية 2022

وقد سهلت وزارة التربية والتعليم الأردنية إمكانية الدخول مباشرة الى منصة التعليم الأردنية، حيث يتم الوصول الى الرابط الخاص بالمنصة واختيار التسجيل سواء من قبل الطالب او المعلم، على ان يتم اتباع كافة الخطوات وإدخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة، ومن ثم الدخول الى الخدمات الالكترونية التي تقدمها منصة التعليم الأردنية.