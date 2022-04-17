برقم الهوية استعلام أسماء المستفيدين من برنامج الدعم التكميلي تكافل 3 الأردني عبر موقع takaful.naf.gov.jo

خطوات الاستعلام عن المستفيدين برنامج الدعم التكميلي تكافل 3 حيث يهتم عدد كبير من المواطنين في جميع أنحاء الأردن بالتعرف على تفاصيل الاستعلام عن الدعم التكميلي الخاص ببرنامج تكافل 3 في الأردن، وذلك بالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد والعالم بشكل عام، حيث قامت الحكومة الأردنية بطرح برنامج الدعم التكميلي التابع لصندوق المعونة الوطنية في الأردن لكي يتم تقديم دعم مناسب لأصحاب الفئات المستفيدة والمستحقة من المواطنين في الأردن، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور التفاصيل الكاملة حول الاستعلام عن المستفيدين برنامج الدعم التكميلي تكافل 3.

الاستعلام عن الدعم التكميلي الأردني

يعتبر الدعم التكميلي أو الدعم النقدي الموحد بالمسمى الجديد هو أحد أهم برامج الدعم التي يتم تقديمها من جانب الحكومة الأردنية متمثلة في صندوق المعونة الوطنية في الأردن، حيث يتيح التقديم من جانب الكثير من المواطنين بطلبات الحصول على الدعم لبعض الأسر بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي تحدد استحقاق الدعم، حيث شهدت الفترة الأخيرة التمويه على تغيير اسم برنامج الدعم التكميلي ليكون الدعم النقدي الموحد، ويكون المستفيد من الحصول على هذا الدعم المطروح من صندوق المعونة الوطنية في الأردن، الأسر الفقيرة أو محدودي الدخل، أو الأشخاص الذين لا يمتلكون عمل خاص بهم، بالإضافة إلى النساء من الأرامل والمطلقات وغيرها من الفئات المستحقة للحصول على الدعم.

الاستعلام عن المستفيدين برنامج الدعم التكميلي تكافل 3

وقد تم تفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بصندوق المعونة الوطنية في الأردن، وذلك لكي يتم من خلاله الاستعلام عن المستفيدين من برنامج الدعم التكميلي تكافل 3، حيث يمكن الاستعلام بسهولة برقم الهوية من خلال اتباع الخطوات التالية.