شطب عبارة”إزالة النظام السوري” من محضر جلسة النواب الأردني

دوت الخليج :- وافق مجلس النواب، على شطب عبارة النائب علي الخلايلة بشأن “النظام السوري والعلاقة مع سوريا”، بناء على طلب نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان.

جاء ذلك بعد الانتهاء من مناقشة سؤال النائب الخلايلة والموجه إلى وزير المياه والري محمد النجار، بشأن سد الوحدة المشترك بين الأردن وسوريا.

وقال كريشان، “الأردن ينظر إلى سمو علاقاته مع الدول الشقيقة باستمرار، وعلاقاتنا جيدة وبحمدالله.. وهنالك تواصل مستمر مع الجانب السوري حول كافة المواضيع بما فيه موضوع المياه”.

وكان النائب قد أكد ضرورة “أن تتحرك الحكومة باتجاه تحصيل الحقوق المائية الأردنية من سد الوحدة، سيما وأننا بحاجة إلى قطرة المياه”، حيث قال في ختام مداخلته “أدعو الله أن يزيل هذا النظام الجاثم على صدور أبنائنا في سوريا”.