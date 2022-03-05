خطوات طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي الأردني 2022 في 5 خطوات

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عمر شويل - جدة طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي الأردني، واحدة من اهم الأمور التي يبحث عنها الكثير من المواطنين الأردنيين وخاصة من الفقراء والبسطاء، لذا نوضح إليكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني طريقة كتابة طلب المساعدة إلي الديوان الملكي وكيفية التواصل مع الديوان الملكي الهاشمي بطريقة سهلة وبسيطة.

خطوات طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي الأردني 2022

يتم تقديم طلبات المساعدة للديوان الملكي الأردني إلكترونيا عبر الموقع الرسمي كما جاء في التالي:

القيام بكتابة خطاب رسمي إلى موقع الديوان الملكي الهاشمي من اقتراح الملك عبد الله الثاني الرابط الخاص بالموقع ( الديوان الملكي الهاشمي ).

). يتم كتابة تحية للملك عبد الله الثاني في بداية مقدمة الرسالة.

نكتب الصيغة الخاصة بالطلب والمساعدات المالية التي تريدها أو ترغب بالاحتياج لها بشرط أن توضيح المشاكل والظروف والأسباب التي جعلتك للقيام بتقديم الطلب.

إرسال جميع البيانات الأساسية الخاصة بمقدم الطلب الاسم العنوان رقم الهاتف البريد الإلكتروني رقم الهوية.

شروط الحصول علي طلب المساعدة من الديوان الملكي الهاشمي

توضيح الحالة الاقتصادية والصحية لمقدمي الطلب.

أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

يجب أحضار جميع المستندات والأوراق المطلوبة.

تقديم دفتر العائلة الأصلي القيد العائلي أو الهوية الوطنية أي بطاقة الأحوال المدنية.

القيام بشرح السبب الرئيسي الذي يدفع لتقديم للحصول علي المساعدات المالية.

طريقة كتابة طلب المساعدة المالية من الديوان الملكي الأردني

في بداية الخطاب تقوم بالبدء بالتسمية بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تقوم بتحية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ومن ثم البدء في تحديد نوع المساعدة التي ترغب فيها، بعد ذلك تقوم بشرح حالتك الاجتماعية والاقتصادية الحالة التي جعلتك تقدم على طلب المساعدة، بعد ذلك تقوم بتقديم التحية إلى جلالة الملك مرة أخري، وبعد ذلك تقوم بتسجيل بياناتك الشخصية أسفل الخطاب، الاسم، رقم الهاتف، العنوان.

رقم الديوان الملكي الهاشمي

يمكنكم التواصل بسهولة ويسر مع الديوان الملكي الأردني من خلال الرقم التالي (96264637341) حيث يفضل بعد إرسال طلب المساعدة القيام بالاتصال حتي تعرف مدي قبول الطلب من رفضه.

وصلنا لختام شرح خطوات طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي الأردني 2022.