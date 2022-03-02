عاجل- انفجار قوى بالقرب من محطة سكة حديد فى العاصمة كييف

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد علّق إثر وقوع الانفجار قائلاً إن القوات الروسية تقصف العاصمة الأوكرانية".
ويأتى ذلك بالتزامن مع تصاعد التوترات بين حلف شمال الأطلنطى "الناتو" وروسيا الاتحاد إثر هجوم الأخيرة لأوكرانيا.
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