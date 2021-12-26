طريقة التسجيل في تمهير طاقات الجديد 2022/1443 ورابط التقديم في وظائف برنامج تمهير الرسمي taqat.sa

طريقة التسجيل في تمهير طاقات الجديد 2022/1443، حيث يعد برنامج تمهير طاقات وهو احد اهم البرامج التدريبية المتاحة عبر البوابة الوطنية للعمل طاقات، والذي يتيح اطلاق التدريب لخريجي البكالوريوس والماجيستير في جميع انحاء السعودية، والذي يوفر العديد من الوظائف المناسبة للمتقدمين والذين تدربوا من خلال البرنامج، كما يتيح البرنامج تقديم شهادة موثقة ومعتمدة، فضلا عن الكثير من المميزات الهامة التي يقدمها البرنامج للأشخاص المتقدمين للتسجيل، ويوفر التسجيل الكترونيا في البرنامج للحصول على الوظيفة المناسبة عبر الموقع الوطني للعمل طاقات، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط وكيفية التسجيل في برنامج تمهير طاقات والتعرف على رابط التسجيل في الوظائف المتاحة.

طريقة التسجيل في تمهير طاقات الجديد 2022/1443

يمكن التسجيل الكترونيا بسهولة في برنامج تمهير طاقات من خلال البوابة الوطنية للعمل طاقات السعودية من خلال اتباع مجموعة من الخطوات وهي على النحو التالي.

في البداية يتم الدخول الى البوابة الوطنية للعمل طاقات من خلال رابط التسجيل في تمهير

يتم اختيار جميع البرامج الموجودة عبر الموقع.

من بين البرامج يتم تحديد برنامج تمهير المتاح.

اختيار التقديم في برنامج تمهير.

يتم ارفاق كافة البيانات المطلوبة من المستخدم بشكل صحيح مثل المعلومات الشخصية ومحل السكن، بالاضافة الى رقم الآيبان وغيرها من البيانات المطلوبة عبر الموقع.

يتم اختيار ايقونة ارفاق ليتم ارفاق الشهادة الجامعية الخاصة بالمستخدم ومن ثم اختيار التقديم.

الضغط على الموافقة على الشروط والاحكام ومن ثم اختيار التسجيل عبر البرنامج.

يتم الانتظار حتى وصول اشعار الى البريد الالكتروني الخاص بك.

شروط التسجيل في برنامج تمهير طاقات

تم تحديد مجموعة من الضوابط والشروط الهامة لكي يتم التسجيل في برنامج تمهير طاقات، على ان يتم الالتزام بالشروط التالية.