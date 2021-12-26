رابط ترقيات وزارة التعليم 1443 ترقية 15888 من منتسبي وزارة التعليم عبر edu.moe.gov.sa

رابط ترقيات وزارة التعليم 1443 من أهم وأكثر الروابط بحثاً على محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك من قبل الموظفين المنتسبين لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، والمنتظرين لقرار الترقية الوظيفية الخاصة بهم، فقد أعلنت وزارة التعليم عن ترقية 15888 موظف وموظفة من منتسبي وزارة التعليم، والاستعلام عن الأسماء متاح بطريقة إلكترونية، دون الحاجة لمكان المؤسسة التعليمية والتعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وسوف يكون الاستعلام عبر رابط استعلام ترقيات وزارة التعليم من خلال رابط نظام فارس الخدمة الذاتية edu.moe.gov.sa، وبهذه الترقية يصبح عدد من تم ترقيتهم 32 ألف موظف وموظفة في عام واحد، وهو أكبر عدد ترقيات تشهده الوزارة منذ فترة كبيرة، وسوف يتم إرسال رسائل نصية للموظفين والإداريين ممن تم ترقيتهم عبر نظام فارس الخدمة الذاتية، وفيما يلي من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز سوف نقوم بترك رابط ترقيات وزارة التعليم، وطريقة الاستعلام من خلال رابط نظام فارس الإلكتروني.

رابط ترقيات وزارة التعليم 1443

أعلنت وزارة التعليم اليوم عن ترقية عدد كبير من المنتسبين إليها من الموظفين والإداريين وعددهم 15888، ليصل إجمالي الذين تم ترقيتهم حوالي 32 ألف في عام واحد، وهو ما لم يحدث من قبل وذلك لحرص القيادة داخل المملكة وبتوجيهات منها لوزارة التعليم بترقية هؤلاء الموظفين، وذلك عن طريق رابط نظام فارس الخدمة الذاتية، وهذه الترقيات جاءت لتسعد الآلاف من المنتسبين لوزارة التعليم، وتساعد في رفع أجورهم ورفع مستوى معيشتهم وتحسين دخولهم.

طريقة الاستعلام عبر رابط نظام فارس الخدمة الذاتية

كما ذكرنا سابقاً يتم الاستعلام عن أسماء من تم ترقيتهم في وزارة التعليم بالقيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات كالتالي:

الدخول على رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الإلكتروني الرسمي.

النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق ورقم بطاقة الهوية والسجل المدني.

النقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

الضغط على أيقونة “استعلام نتائج الترقيات.

موقع ترقيات وزارة التعليم 1443

تحرص وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية. على توفير البيئة المناسبة للموظفين والإداريين والمعلمين وكافة المنتسبين إليها. وتعمل على توفير أقصى درجات الرعاية والتحفيز. لذلك قامت بإصدار قرار ترقية يخص 15888 موظف وإداري بهدف تحسين وضعهم المادي والأدبي. ولكي يكون حافز وتشجيع لهم على بذل مزيد من الجهد والإتقان في العمل.

الإداريون والإداريات. بند الأجور. المستخدمون والمستخدمات. ديوان عام الوزارة. الإدارات ومكاتب التعليم.

المستفيدون من قرار الترقية