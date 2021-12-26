صراع الصدارة يشتد.. موعد مباراة الشباب والتعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة (بذكريات مؤلمة لليوث!)

مباراة الشباب والتعاون ، في إطار الصراع المحتدم على صدارة جدول الدوري السعودي لكرة القدم موسم 2022/2021 ، وضمن لقاءات جولة الذهاب من الأسبوع الـ14، يستضيف مساء الإثنين 27 ديسمبر 2021 ، ملعب ستاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، مواجهة قوية تجمع فريقي التعاون والشباب ، المنتشيين بفوزهما في دور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين قبل أيام، وتأهلهما إلى دور ربع النهائي في البطولة.

خلال السطور المقبلة، سنتعرف باستفاضة على أسرار وتفاصيل و موعد مباراة الشباب والتعاون والقنوات الناقلة ، فضلًا عن رحلتهما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم، وكذلك تاريخ مواجهات الشباب والتعاون في مختلف المسابقات والفعاليات.

مباراة الشباب والتعاون

تختتم مواجهات الجولة الـ14 من مسابقة دوري المحترفين السعودي لهذا الموسم، يوم الإثنين، وفي ختامها يحتضن ملعب ستاد الملك فهد في الرياض، مواجهة نارية تجمع فريقين، يطمحان إلى الفوز مع اختلاف الدوافع.

فالشباب يأمل في انتصار يعزز به حظوظه في المنافسة على لقب كان في المتناول في الموسم الماضي، لولا انتكاسات الأسابيع الأخيرة، والتي أفقدته اللقب لصالح الزعيم الهلالي، وبفارق 4 نقاط فقط.

أما التعاون، فيطمح إلى الخروج من دائرة الهبوط التي تجمعه بناديي الطائي والحزم.

فيما يلي نستعرض أولًا جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الأسبوع الـ14 من المسابقة:

وننوه هنا، إلى أن الجولة الـ14 من دوري المحترفين السعودي، شهدت مواجهات في غاية القوة، أقيمت على مدار 3 أيام، انطلقت السبت بمواجهات قوية، أبرزها مباراة الهلال والفتح .

واستُأنفت في يوم الأحد التالي، بـ3 مباريات أيضًا، من أبرزها مباراة النصر والحزم و مباراة الاتحاد والاتفاق .

قبل أن تُختتم يوم الإثنين بلقاءين أيضًا، الأول مباراة الرائد والأهلي ، وفي الأخير بالطبع مباراة شيخ الأندية وسكري القصيم .

نادي الشباب

نبدأ تغطيتنا مع مستضيف المواجهة الأخيرة في الأسبوع الـ14، نادي الشباب السعودي ، الذي يدخل كما أسلفنا، بمعنويات مرتفعة، حيث نجح في عبور دور ثمن النهائي من كأس خادم الحرمين بجدارة، بعد اكتساح نادي ضمك بخماسية نظيفة.

علاوة على ذلك، فالفريق يحتل حاليًا وصافة الدوري السعودي برصيد 25 نقطة وصافي (12) هدفًا.

حيث نجح الليث الأبيض خلال 13 جولة خاضها من تحقيق الفوز في 7 مباريات، والتعادل في 4 أخرى، فيما تلقى خسارتين فقط هذا الموسم.

جاءت انتصارات الشباب على أندية الحزم والاتحاد بنفس النتيجة (2-0)، ثم الفيحاء (2-1)، والباطن والطائي والرائد بذات النتيجة (3-0)، واكتفى بهدف نظيف في شباك النصر.

فيما تعادل الفريق مع كل من الاتفاق (3-3) ثم ضمك (1-1)، بالإضافة إلى الهلال (2-2) وأخيرًا الفيصلي سلبيًا.

ولكن تلقى الليث الأبيض هزيمتين أمام أبها (1-2) والفتح (0-2).

نادي التعاون

على الجهة المقابلة، يدخل نادي التعاون السعودي ، الضيف في مواجهة الإثنين، متعطشًا إلى فوز، قد يسهم بشكل أو بآخر في إبعاد الفريق عن شبح الهبوط الذي يراوده هذا الموسم.

وربما يكون الدافع المعنوي لـ سكري القصيم، هو نجاحه في تحقيق فوز مثير على حساب الطائي في دور الـ16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، انطلقت به نحو دور ربع النهائي في البطولة.

التعاون وخلال الموسم الجاري لعب 13 مباراة، نجح في الفوز بـ اثنين منها، والتعادل في 5 مباريات، غير أنه تلقى 6 هزائم هذا الموسم.

حيث حقق الفريق الفوز على حساب أبها بثنائية نظيفة، وعلى الاتفاق بنتيجة (3-1).

كما تعادل الذئاب مع كل من الأهلي والاتحاد والفيحاء بنفس النتيجة (1-1)، بالإضافة إلى الحزم بنتيجة (3-3)، ومع الفيصلي (2-2).

وخسر الفريق القصيمي أمام الهلال والطائي (1-2)، والنصر (1-3)، بالإضافة إلى الرائد (3-5)، ثم الفتح (0-3) والباطن (2-3).

تاريخ مواجهات الشباب والتعاون

على مستوى المواجهات التاريخية بين التعاون والشباب ، جمعت الناديين إجمالي 34 مواجهة، من بينهم 28 لقاءً في الدوري السعودي .

تساوى الفريقان في عدد مرات الفوز، برصيد 13 انتصارًا لكل فريق، وحسم التعادل المواجهات الأربع المتبقية بينهما.

على صعيد الأهداف، يمتلك سكري القصيم أفضلية نسبية، حيث سجل 50 هدفًا في شباك شيخ الأندية، بينما استقبل مرماه 47 هدفًا.

وعن أكبر فوز شهدت تاريخ لقاءات التعاون والشباب ، فالفريقان يتساويان في نفس النتيجة ولكن يختلفان في عدد مرات، حيث فازا بنتيجة (4-0)، والتي حققها التعاون مرتين، بينما سجلها الشباب مرة واحدة.

افتتح الليث الأبيض سلسلة الرباعيات النظيفة، وذلك في لقاء الدور الأول من الأسبوع الثاني في بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي موسم 1979/1978 والذي توج الشباب بلقبه.

بينما حقق سكري القصيم النتيجة ذاتها مرتين، الأولى في لقاء الدور الثاني من دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين موسم 2016/2015 ، والذي فاز الأهلي بلقبه.

والثانية كانت في لقاء الدور الأول من الموسم الماضي، بـ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، والذي حسمه الهلال بالطبع.

موعد مباراة الشباب والتعاون والقنوات الناقلة

تقام قمة شيخ الأندية وسكري القصيم ، مساء الإثنين، في تمام السادسة إلا عشر دقائق ( 5:50 م ) بتوقيت السعودية، الخامسة إلا عشر دقائق ( 4:50 م ) بتوقيت مصر، الثالثة إلا عشر دقائق ( 2:50 م ) بتوقيت جرينتش.

ستقوم شبكة قنوات إس إس سي الرياضية السعودية وكما المعتاد بنقل أحداث اللقاء، وذلك عبر فضائيتي SSC1 SD و SSC1 HD .

وحول حكم مباراة الشباب والتعاون ، فلم يكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد عن الإدارة التحكيمية للموقعة المرتقبة.

أما عن معلق مباراة التعاون والشباب فقد أولت شركة الرياضة السعودية للمعلق الرياضي السعودي حماد العنزي المهمة.

الخاتمة

تعرفنا سويًا خلال السطور الماضية، على تفاصيل و موعد مباراة الشباب والتعاون والقنوات الناقلة ، بالإضافة رحلة الفريقين وموقعهما في الدوري السعودي لهذا الموسم، فضلًا عن تاريخ مواجهات الشباب والتعاون في مختلف المسابقات.