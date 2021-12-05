أخبار اليمن : أجواء باردة ليلاً وصباحاً.. تحذير للمواطنين في 14 محافظة يمنية

أجواء باردة ليلاً وصباحاً.. تحذير للمواطنين في 14 محافظة يمنيةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة إلى شديدة البرودة على عدد من المحافظات أثناء ساعات الليل والصباح الباكر خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة على المحافظات الجبلية وخاصة محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والأجزاء الشمالية لمحافظتي الضالع وإب.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة إلى باردة نسبياَ على المناطق المرتفعة من محافظات مأرب، الجوف، الضالع، إب، تعز، لحج، أبين، شبوه وحضرموت.

وأشار المركز إلى أن الأجواء ستكون باردة نسبياَ بوجه عام على المناطق الصحراوية .

وحذر المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر من الأجواء الباردة، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من آثار البرد.