"قلق" أميركي من قمع المتظاهرين السلميين في إيران

أعربت الولايات المتحدة، السبت، عن "قلقها العميق" إزاء الحملة الأمنية العنيفة التي تشنها السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين السلميين في محافظة أصفهان، الذين خرجوا احتجاجا على نقص المياه.

وأعرب الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، على تويتر، عن "قلق عميق حيال الحملة الأمنية العنيفة ضد المتظاهرين السلميين".

وتابع: "يحق للشعب الإيراني التعبير عن شعوره بالإحباط ومحاسبة حكومته"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتشهد عدة مدن جنوب غرب ووسط إيران احتجاجات واسعة ضد نقص المياه، وسط اتهامات للمسؤولين بسرقتها ونقلها إلى مدن أخرى من أجل رفد مشاريع يعود بعضها للحرس الثوري.

والسبت، كشفت منظمة حقوقية إيرانية عن مقتل 3 محتجين في أصفهان، واعتقال العشرات خلال ما يعرف بـ"احتجاجات المياه".

واعتبر محللون أن القمع المتزايد لمظاهرات إيران، سيجعلها نواة لأحداث شبيهة للاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد في ديسمبر 2017 ويناير 2018 جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية، مما أدى لمقتل العشرات واعتقال المئات، خاصة أنها بدأت أيضا باحتجاجات ضد نقص المياه.