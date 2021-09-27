رابط منصة مدرستي التعليمية “العودة للمدارس” طريقة تسجيل الدخول برقم الهوية 1443

رابط منصة مدرستي التعليمية، منذ عدة أيام بدأت عمليات البحث تتزايد حول الرابط الخاص بمنصة مدرستي، حيث بدأ الطلاب في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية عامهم الدراسي الجديد، ومن المقرر تلقي الدروس التعليمية عن بعد عبر منصتي “روضتي ومنصة مدرستي”، وذلك وفق الأدلة ونماذج التشغيل الخاصة بالمدرسة وفقا لاعتماد وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 1443-1444، هذا وقد أوضحت الوزارة من خلال حسابها الرسمي على “تويتر” أنه يمكن الآن لجميعأولياء الأمور أن يحصلوا على كلمة المرور عبر حساب ولي الأمر على نفس المنصة، أو من خلال التواصل مباشرة مع مدير المدرسة لملء البيانات المحدثة إلى حساب الطلاب.

رابط منصة مدرستي التعليمية

شهدت المملكة العربية السعودية أمس عودة طلاب المرحلتين الابتدائية و المتوسطة، وعليه فقدأعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة استئناف الدراسة ونوهت بضرورة تسجيل الطلاب على رابط منصة مدرستي التعليمية، حتى يتمكن الطلاب من الاستفادة من الخدمات المقدمة في المنصة، وقد أوضحت الخطوات الصحيحة التي يجب على الطالب اتباعها لإتمام عملية التسجيل، وتتمثل تلك الخدمات فيما يلي:

الضغط على الرابط الرسمي لمنصة مدرستي التابعة لوزارة التعليم.

التابعة لوزارة التعليم. ومن ثم النقر على رمز التسجيل الجديد.

الآن يجب إدخال البيانات المطلوبة التي تتضمن (الاسم ، الهاتف المحمول، رقم الهاتف).

بعد ذلك يجب إدخال رمز التحقق المرسل على الهاتف المحمول من المنصة

وأخيرا يجب الضغط فوق رمز الاختيار.

رابط منصة مدرستي التعليمية تسجيل دخول الطالب

وعلى نفس السياق أوضحت وزارة التربية والتعليم بالسعودية أنه في حالة رغبة ولي الأمر في إنشاء حساب جديد لطالب جديد عبر رابط منصة مدرستي التعليمية ، يمكنه اتباع بعض الخطوات وهي كالتالي: