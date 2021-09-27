نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول جميع المحافظات برقم الجلوس عبر epedu.gov.iq

نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول، مازلنا نترقب معكم ونوافيكم لحظه بلحظة الاخبار الخاصة بظهور نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول، حيث ينتظر مئات من الطلاب وأولياء أمورهم ، لحظة الكشف عن نتائج امتحانات الصف السادس الدور الأول للعام 2021 رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، وقد أكدت الوزارة بالفعل على انتهاء لجان الكونترول من عمليات تصحيح أوراق الامتحانات ومراجعتها وتدقيقها، وجاري الآن تجميع درجات الطلاب تمهيدالاعتماد النتائج ورفعها لجميع الطلاب عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ونرصد لكم خلال هذا المقال تفاصيل معرفة النتائج برقم الجلوس.

نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول

رجحت مصادر مسؤولة بداخل وزارة التربية والتعليم العراقية أنهمن المقرر أن يكون موعد الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول ستكون متاحة خلال الأسبوع الجاري لكافة المحافظات العراقية، ودعت جميع الطلاب وأهاليهم لمتابعة موقع ناجح التابع لوزارة التربية والتعليم، حيث تم تفعيله لرفع النتائج عليها حين الانتهاء من تجهيزها واعتمادها، وجدير بالذكر أنه انتهى الطلاب من اداء امتحانات الدور الأول منذ عدة أيام في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، حفاظا على صحة الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقد سعت دولة العراق لاستكمال هذا العام الدراسي بسلام، فعملت على إطلاق العديد من المنصات الإلكترونية للتعليم عن بعد، ليتمكن الطلاب من تلقي دروسهم والتواصل مع معلميهم.

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول

ذكرنا من قبل أنه اصبح بإمكان الجميع الآن الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول، بشكل الكتروني من خلال الولوج إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم او موقع ناجح، وذلك باتباع بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل فيما يلي:

يقوم المستعلم بالتوجة اولا الى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية .

. عند نجاح عملية التسجيل يقوم بإدخال بياناته كاملة من الاسم والسنة الدراسية ورقم الجلوس بشكل دقيق.

ومن ثم يقوم بالنقر على ايقونة عرض النتيجة وينتظر ظهور تفاصيل الدرجات.

وقد طمأنت الوزارة جميع الطلاب حيث اكدت ان النتائج مرضية للجميع وقد اثنت على الطلاب حسن تعاونهم والتزامهم باتباع الاجراءات.