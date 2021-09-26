“mlazemna” عاجل الآن إعرف نتائج السادس الاعدادي 2021 موقع نتائجنا حسب الاسم ورقم الجلوس

يستعرض لكم ثقفني، رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2021 في العراق عبر موقع نتائجنا، يترقب عشرات الآلاف من طلاب وطالبات الصف السادس الاعدادي موعد إعلان وزارة التعليم العراقية عن ظهور النتائج رسميا، وكانت الوزارة قد كشفت عن أن أعمال التصحيح ومراجعة الدرجات قد انتهت، حيث من المتوقع أن تظهر النتيجة في وقت قريب، وقد أجريت امتحانات الصف السادس وسط إجراءات مشددة لمنع تفشى الوباء العالمي المستجد، حيث حرصت الوزارة على الطلاب وكافة القائمين على لجان الامتحانات، وأعلنت وزارة التعليم عن الموقع الرسمي الخاص بالاستعلام عن النتائج، وفي سطور هذا المقال ننشر لكم خطوات التعرف على النتائج.

نتائج السادس الاعدادي 2021 في العراق

تسائل الكثير من الطلاب عن كيفية الحصول على نتائج السادس الاعدادي 2021 في العراق، يستطيع الطلبة التعرف على النتيجة الخاصة بهم إلكترونيا، وذلك من خلال ادخال اسم الطالب ورقم الجلوس، حيث سهلت الوازرة على الطلاب الحصول على النتيجة من خلال موقع نتائجنا، ويمكن للطلاب الاطلاع على النتائج فور إعلان الوازرة عن ظهورها، أكد وكيل وازرة التربية بأن تصحيح جميع المواد قد اكتمل بنسبة 100% ولم يحدد نسبة النجاح الخاصة بطلاب مدارس السادس الاعدادي، وأشارة الوكيل إلى أن موعد الإعلان عن ظهور النتائج سيكون قبل نهاية الشهر، مؤكدا على انتهاء أعمال التصحيح، وتجرى الآن أعمال تدقيق ورصد الدرجات وادخالها.

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول

مكن لطلاب الصف السادس الاعدادي في العراق، التعرف على نتائج السادس العلمي الاحيائي والتطبيقي 2021 من خلال اتباع الخطوات التالية التي سنوضحها لكم في السطور التالية، وستكون النتيجة متاحة لمحافظات نينوي، الرصافة، النجف، ذي قار، القادسية، البصرة، بابل، بالاضافة إلى كركوك، كل ما عليكم هو تنفيذ الشرح خطوة بخطوة، مع مراعاة ادخال البييانات بشكل صحيح.

الخطوة الأولى، تسجيل الدخول الى رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا. الخطوة الثانية، تحديد عبارة نتائج الصف السادي الإعدادي الدورة الأولى. الخطوة الثالثة، قم بكتابة البيانات الخاصة بك في الخانات المحدد، اسم الطالب ورقم الجلوس. الخطوة الرابعة، النقر على أيقونة اظهر النتيجة، وستحصل على النتيجة فور إعلانها.

نتائج كردستان السادس الاعدادي 2021

نوفر لكم، طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2021 في كردستان، حيث يسارع الكثير من الطلاب والطالبات إلى معرفة رابط موقع نتائج السادس الاعدادي الدور الاول، حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الرقم الامتحاني، وقد كشفت وزارة التربية والتعليم في كردستان عن موقع النتائج المخصص للطلاب، ويتم معرف النتيجة عن طريق ادخال الرقم الامتحاني من هنا.