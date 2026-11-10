نشكركم على متابعتكم خبر التربية والتعليم: تمكّن القيادات المدرسية من توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 10:42 صباحاً - نظّمت وزارة التربية والتعليم، على مدار يومين، ورشاً تدريبية ضمن برنامج «التمكين في مهارات الذكاء الاصطناعي»، بمشاركة عدد من القيادات المدرسية، بهدف تعزيز قدراتهم على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في المهام اليومية والممارسات التربوية والإدارية، وتطوير مهاراتهم التقنية في تصميم وبناء مساعدين أذكياء، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة العملية التعليمية.

وركّزت الورش على تمكين القيادات المدرسية من استكشاف أساليب جديدة وأكثر ذكاءً لإنجاز الأعمال، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير حلول عملية تدعم تحليل البيانات وتنظيم المهام وتحسين الإنتاجية، إلى جانب تعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي في البيئة المدرسية، بما يخدم مصلحة الطالب ويدعم الابتكار في المؤسسات التعليمية.

وقدمت الورش تطبيقات عملية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير آليات العمل المدرسي، وتبسيط الإجراءات، واختصار الوقت والجهد، وتحسين جودة الإنجاز، والاستفادة من البيانات في متابعة الأداء ودعم اتخاذ القرارات، بما يعزّز كفاءة الإدارة المدرسية وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات العمل اليومي.

وتناولت الورش كيفية الاستفادة من أداة «مايكروسوفت كوبايلوت» (Copilot)، وربطها بالبرامج المستخدمة في العمل، بما يتيح أتمتة بعض المهام المتكررة، وتحليل النتائج بصورة أكثر كفاءة، وتنظيم المعلومات وبناء قواعد بيانات يمكن الرجوع إليها والاستفادة منها عند الحاجة.

واستعرضت التطبيقات إمكانات الذكاء الاصطناعي في تقليل الجهد المبذول في إنجاز الأعمال الإدارية، وتحسين جودة المخرجات، وتسهيل الوصول إلى المعلومات والنتائج السابقة، بما يساعد القيادات المدرسية على إدارة مسؤولياتها بصورة أكثر فاعلية، وتخصيص وقت أكبر للمهام التطويرية والتعليمية.

وشملت محاور التدريب تطوير المهارات اللازمة لتصميم وبناء مساعدين أذكياء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستكشاف سبل توظيفها في تقديم حلول مبتكرة تدعم المهام اليومية داخل المدارس، وتساعد على تنظيم الأعمال وتحليل المعلومات وإنجازها بكفاءة أكبر.

وأولت الورش اهتماماً بالاستخدام الآمن والمسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن توظيفها بصورة تخدم الأهداف التربوية، وتعزِّز جودة الممارسات التعليمية والإدارية، وتدعم تطوير حلول ذكية تراعي طبيعة البيئة المدرسية واحتياجاتها.