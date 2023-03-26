نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تدين بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 مارس 2023 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أدانت دولة الإمارات بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.

وشددت الوزارة على ضرورة احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معا من أجل نشر قيم التسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف.