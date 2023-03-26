نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 مارس 2023 08:53 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة الغربية والساحلية مع احتمال سقوط أمطار ليلاً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً ليلاً غرباً.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:38 والمد الثاني عند الساعة 04:12 والجزر الأول عند الساعة 10:59 والجزر الثاني عند الساعة 22:05.

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:34 والمد الثاني عند الساعة 00:15 الجزر الاول عند الساعة 19:40 والجزر الثاني عند الساعة 08:17.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة والرطوبة على مدن الدولة.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 21 70 35

دبي 33 21 60 30

الشارقة 33 22 60 30

عجمان 30 22 65 40

أم القيوين 29 19 75 35

رأس الخيمة 33 18 70 30

الفجيرة 26 20 70 35

العـين 32 19 60 20

ليوا 34 18 65 15

الرويس 32 20 70 20

السلع 32 18 75 20

دلـمـا 27 21 70 25

طنب الكبرى 27 22 70 40

طنب الصغرى 27 22 70 40