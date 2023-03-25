نشكركم على متابعتكم خبر سفارة الإمارات في باريس تدعو المواطنين إلى الابتعاد عن مناطق المظاهرات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 مارس 2023 10:56 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل : أهابت سفارة الإمارات في باريس بالمواطنين المتواجدين في جمهورية فرنسا بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق المظاهرات. ودعت السفارة إلى ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الفرنسية والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.





