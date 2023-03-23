النسخة الخامسة من ماراثون أدنوك أبوظبي تنطلق 16 ديسمبر

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 مارس 2023 10:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إقامة النسخة الخامسة من ماراثون أدنوك أبوظبي يوم 16 ديسمبر المقبل.

وبحسب “وام”، أكد الطرفان في بيان لهما الصادر اليوم أنه تم اعتماد موعد إقامة الحدث وخطط التنظيم والمشاركة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية موضحا أن الماراثون يقام وفق أعلى المعايير الاحترافية، بعد النجاح اللافت الذي شهدته نسخته الرابعة بمشاركة أكثر من 20 ألف عداء وعداءة.

و أوضح البيان أنه تماشيا مع اعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 “عام الاستدامة” في دولة الإمارات، فمن المقرر أن تركز النسخة الخامسة من ماراثون أدنوك أبوظبي على موضوع الاستدامة ، من خلال العديد من المبادرات التي تهدف إلى الحد من الأثر البيئي والنفايات.

و يعكس الماراثون الالتزام المستمر بتعزيز صحة ورفاه أفراد المجتمع ودعم جهود ومساعي الدولة في تشجيع أنماط الحياة الصحية وتحقيق مؤشر جودة حياة مميزة.

و قال سهيل عبدالله العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: “يسرنا الإعلان عن موعد انطلاق فعاليات النسخة المقبلة من ماراثون أدنوك أبوظبي، بعد نجاح النسخة الماضية من الماراثون، التي استقطبت أكثر من 20 ألف عداء وعداءة من داخل وخارج الدولة، والتي تميزت بمسار جديد سلط الضوء على أبرز معالم إمارة أبوظبي الحديثة والقديمة على حد سواء”.

وأضاف العريفي: “مجدداً تؤكد أبوظبي تفردها وقدرتها على استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية العالمية وفق أعلى المعايير، في الوقت الذي يعزز فيه الماراثون مكانته على المستويين المحلي والعالمي، بصفته ملتقى للجميع لممارسة رياضة الجري، ووسيلة لتغيير نمط الحياة”.

وقال الدكتور سيف سلطان الناصري مدير دائرة الموارد البشرية لمجموعة أدنوك: “رسخ ماراثون أدنوك أبوظبي مكانته حدثا رياضيا كبيرا، ويسعدنا بدء العد التنازلي لهذه النسخة.. وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، فإننا نضع الاستدامة في قلب هذا الحدث الرياضي المهم ونتخذ التدابير كافة لضمان سباق صديق للبيئة.. تواصل أدنوك إعطاء الأولوية للمبادرات الرياضية التي تسهم بشكل إيجابي في رفاهية مجتمعنا، ونحن على ثقة بأن ماراثون أدنوك أبوظبي الخامس سيستند على النجاحات التي حققتها السباقات الأربعة الماضية، ما يلهم مجتمعنا لتبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً”.

وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي وأدنوك تنظيم سلسلة السباقات المجتمعية الترويجية للماراثون، التي توفر مجددا فرص المشاركة والتدريب على مدار العام وتساعد المتسابقين على الاستعداد بشكل أفضل للسباق الرئيسي.. وتنطلق سلسلة السباقات بإقامة سباق مجتمعي داخلي للمسافات القصيرة في أبوظبي يوم 2 سبتمبر المقبل، في حين تستضيف مدينة العين السباق الثاني في 7 أكتوبر القادم على أن ينطلق السباق الختامي يوم 4 نوفمبر المقبل في حلبة مرسى ياس في أبوظبي على شكل سباق نصف الماراثون.

وتستعد الجهات المنظمة لإطلاق برنامج تدريبي مجاني لمدة ثمانية أشهر بعد شهر رمضان المبارك، بهدف مساعدة المشاركين على الاستعداد للماراثون.

تتوفر الجلسات التدريبية للبرنامج في جميع أنحاء دولة الإمارات تحت إشراف مجموعة من المدربين الخبراء، بما يضمن تأهيل العدائين من جميع المستويات للمشاركة في فئة السباق التي يختارونها.