نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يتبادل هاتفياً التهاني بشهر رمضان مع عدد من قادة الدول الشقيقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 مارس 2023 09:59 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك – خلال اتصالات هاتفية – مع صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة ، وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ، وفخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ، وفخامة قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة.. سائلين الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة على الجميع.

وأعرب سموه وقادة الدول الشقيقة عن أطيب تمنياتهم بحلول الشهر الفضيل داعين المولى عز وجل أن يديم نعم الرخاء والازدهار وأن يعم الخير والاستقرار شعوب الأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم أجمع.