“القابضة”: بدء المرحلة التشغيلية لمنظومة مجمّع التكنولوجيا الزراعية المتطوّرة

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 مارس 2023 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت “القابضة ” (ADQ)، عن بدء المرحلة التشغيلية لمنظومة مجمّع التكنولوجيا الزراعية المتطوّرة، مع إطلاق مشروع الزراعة العمودية بالشراكة مع شركة “زيرو” ZERO، الإيطالية المتخصصة في مجال التكنولوجيا الزراعية عالية التأثير.

وبحسب “وام”، يعدّ مشروع “زيرو” بداية للعديد من المفاهيم الزراعية ضمن بيئة يتمّ التحكّم بها، والتي ستقام في مجمّع التكنولوجيا الزراعية، بهدف تمكين قدرات الزراعة الداخلية محليًا، فضلًا عن استكشاف وتعزيز آفاق الزراعة في المناخ الصحراوي للدولة.

ويأتي إطلاق المرحلة التشغيلية لمنشأة “القابضة” (ADQ) الزراعية بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، 2023 “عام الاستدامة”؛ وكان قد تمّ الكشف لأول مرة عن مجمّع التكنولوجيا الزراعية في شهر أغسطس 2021، والذي يُتوقع أن يساهم بنسبة تزيد عن 7% من إجمالي الانتاج الزراعي لدولة الإمارات عند تشغيله بطاقته الكاملة.

وتمّ إطلاق المنشأة الزراعية الجديدة في منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي “مجموعة كيزاد”، المشغّل والمطوّر الأكبر في دولة الإمارات للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصّصة، والتي تمتلك منظومة عمل راسخة للصناعات الغذائية عبر سلسلة القيمة بأكملها، وتساهم بالتالي في إنشاء قاعدة قوية للنموّ، سواء بالنسبة للمنتجين المحليين أو لقطاع الأغذية عمومًا. كما سيتم إطلاق مواقع إضافية لاستكشاف التقنيات المختلفة في مدينة العين الصناعية خلال العام المقبل.

ويهدف المشروع المشترك الأول بين “القابضة” (ADQ) و”زيرو” إلى تعزيز الإنتاج المحلي من المحاصيل والفواكه والخضروات لاستخداماتها المتعددة في مجالات الأغذية الطازجة والمغذّيات والمستحضرات الصيدلانية الحيوية، بالاعتماد على الزراعة في طبقات عمودية ضمن بيئة داخلية يمكن التحكّم بها، بهدف تمكين إنتاجية أكبر، ونموّ أسرع، مع استخدام أقلّ للمياه، بالإضافة إلى توفير محصول متنوّع من المنتجات الطازجة قريبًا للمستهلكين في الدولة.

وتمّت إقامة مشروع “زيرو” وتحديثه على مساحة 1,000 متر مربع للبدء بطاقة إنتاج أولية تصل إلى حوالي 10 أطنان سنويًا في مرحلته التجريبية، والتي يُتوقع أن تنتهي صيف عام 2023.

ومن المقرّر أن يتمّ بعدها إطلاق المرحلة التجارية للمزرعة العمودية في العين على مساحة 40 ألف متر مربع، إلى جانب مشاريع أخرى مزوّدة بتقنيات التحكّم بالبيئة الداخلية.

ويستهدف مشروع مجمّع التكنولوجيا الزراعية بنطاقه الكامل على مساحة 200 هكتار لإنتاج ما يزيد عن 40 ألف طن من الفواكه والخضروات الطازجة سنويًا داخل المجمّع، والتي تشكل نسبة تصل إلى 6% من إجمالي استهلاك المنتجات الزراعية محلياً، ونحو 12% من إجمالي وارداتها إلى دولة الإمارات .

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: “تسعدنا استضافة “زيرو” في مجمّع التكنولوجيا الزراعية؛ حيث تتميز “كيزاد” بمنظومة عملها الراسخة للصناعة الغذائية على امتداد سلسلة القيمة، إلى جانب قاعدة قوية تًمكّن نموّ المنتجين المحليين وقطاع الأغذية ككلّ. ومن خلال تعاوننا مع منظومة معالجة الأغذية في “كيزاد”، ومركز أبوظبي للأغذية، ومجمّع الروابي للألبان، سيساهم المشروع في البرنامج الوطني للأمن الغذائي ويساعد في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي والدولة كمركز إقليمي للغذاء”.

من ناحيته قال غيل أدوتيف، المدير التنفيذي لمحفظة الأغذية في “القابضة” :” نسعى إلى الاستفادة من التكنولوجيا لتوفير بيئة زراعية يمكننا التحكّم بها لتعزيز قدرات دولة الإمارات على إنتاج محاصيل طازجة على مدار العام، وذلك بالتوازي مع سعينا إلى تحقيق رؤيتنا المتمثلة في إنشاء مجمّع التكنولوجيا الزراعية الحديث بدعم من شركائنا الموثوقين مثل “زيرو”.

وأضاف :” تهدف التقنيات الحديثة في المجمّع، والتي يجري استخدامها للمرّة الأولى في الدولة، إلى استكشاف حلول جديدة للمساعدة في مواجهة التحديات التي تواجهها الزراعة المستدامة في المناخات الجافة والصحراوية، الأمر الذي سيمكننا من المساهمة في اختصار سلسلة القيمة الغذائية وتعزيز تأثيرها الأخضر على البيئة، بما يتلاءم مع أحدث السياسات المتبعة على مستوى العالم، يهدف إنجاح جهودنا الرامية إلى تحقيق المحصلة الصفرية في الانبعاثات الكربونية”.

من جهته، قال دانييل موديستو، الرئيس التنفيذي لشركة “زيرو”: ” فخورون بشراكتنا الاستثنائية مع “القابضة” (ADQ) والمساهمة في تحقيق طموحاتها المستقبلية نحو تحوّل قطاع الأغذية والزراعة المحلية، والاستفادة من قدراتنا المبتكرة في الزراعة العمودية داخل دولة الإمارات. ويتيح لنا هذا التعاون فرصة للمساهمة في إنشاء واحدة من أكثر مرافق الزراعة الداخلية تنوّعًا على مستوى المنطقة، ولتعزيز جهودنا الهادفة إلى تحقيق إستراتيجية الأمن الغذائي في الدولة، حيث تلبي المزارع العمودية حاجتها الملحّة إلى تطوير وسائل الزراعة، وجعلها ملائمة للبيئة ولمفاهيم الاستدامة في عالمنا الذي أصبح يولي أهمية كبيرة لاستخدام الموارد الطبيعية بطريقة مسؤولة”.

وفي إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية، عزّزت “القابضة” (ADQ) مكانتها الرائدة في قطاع الأغذية والزراعة، تأسيسًا على رؤيتها الهادفة إلى تعزيز المرونة الغذائية في إمارة أبوظبي للأجيال القادمة، وتوحيد أبرز الشركات الوطنية حول طموحات النموّ على المستوى الإقليمي، ودعم العلامات التجارية المحلية لسدّ حاجة الأسواق بالاعتماد على الشركات المزدهرة في محفظة الأغذية والزراعة التابعة لها.